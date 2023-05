"Przedłużyłem kontrakt z Genoą o dwa lata z opcją o kolejny rok. Myślę, że w najbliższej przyszłości klub to ogłosi" – zdradził Filip Jagiełło na antenie "Meczyków".

PressFocus Na zdjęciu: Genoa

Filip Jagiełło przedłużył umowę z beniaminkiem Serie A

Piłkarz poinformował o tym na antenie “Meczyków”

Genoa, w której gra Polak właśnie awansowała do Serie A

Kolejny Polak w Serie A

Genoa w ten weekend awansowała do Serie A. Klub wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech po roku przerwy. Udział w tym sukcesie miał Polak. Filip Jagiełło występuje w drużynie z Genui od 2019 roku. W tym czasie rozegrał w barwach klubu 46 spotkań, w których zanotował cztery gole i pięć asyst. Dużą część tego dorobku jednak osiągnął w tym sezonie w Serie B.

Teraz były pomocnik Zagłębia Lubin przedłużył jednak kontrakt z klubem o dwa kolejne lata, o czym sam poinformował podczas programu “International level” na kanale Meczyki.pl. Przedłużyłem kontrakt z Genoą o dwa lata z opcją o kolejny rok. Myślę, że w najbliższej przyszłości klub to ogłosi – zdradził Jagiełło.

Czytaj więcej: Siedmiu nietykalnych piłkarzy w Barcelonie. Kto może być spokojny?