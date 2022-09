Pogba wskazał różnicę między Premier League a Serie A

PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba w jednym z wywiadów wskazał różnicę pomiędzy Premier League a Serie A. Zdaniem Francuza, który w obu krajach spędził po kilka lat, to, co odróżnia Anglię od Włoch to przepaść ekonomiczna.

Paul Pogba w lipcu wrócił do Juventusu

Francuz zmaga się obecnie z kontuzją i nie wystąpił jeszcze w żadnym oficjalnym meczy

Pomocnik na boisko prawdopodobnie wróci pod koniec października

Pogba za miesiąc wróci na boiska Serie A

Paul Pogba wychowywał się w szkółce Manchesteru United, jednak pierwsze kroki w dorosłym futbolu stawiał w Juventusie, skąd ponownie trafił na Old Trafford. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Francuz znów zawitał do Turynu, po raz drugi na zasadzie wolnego transferu.

– Juventus znaczy dla mnie coś więcej. Wydobywa ze mnie to, co najlepsze. Napisaliśmy tu wspaniałą historię, której nie zapomniałem będąc w Manchesterze. Nigdy nie miałem wątpliwości, że tutaj jest moje miejsce – zaczął Pogba.

– Serie A to jedna z najtrudniejszych lig na świecie. Jedyną różnicę w stosunku do Premier League robią możliwości ekonomiczne, ale pod względem sportowym włoska piłka niczym nie ustępuje angielskiej. Również, jeśli porównamy Juventus i Manchester to nie znajdziemy wielu różnic. Obie te drużyny są świetnie zorganizowane i jedne z najlepszych w swoich krajach – dodał Francuz.

Pogba dołączając drugi raz do zespołu Starej Damy podpisał czteroletni kontrakt. Mistrz świata z 2018 roku nie rozegrał jednak jeszcze ani jednego meczu odkąd wrócił do Turynu z powodu kontuzji. Przewiduje się, że reprezentant Francji będzie dostępny do gry pod koniec października.

