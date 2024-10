Pogba walczy o uznanie. Juventus nie zmienia zdania

Paul Pogba publicznie zadeklarował chęć pozostania w Juventusie. Klub nie zmienia jednak decyzji i dąży do rozwiązania kontraktu z gwiazdorem - donosi Romeo Agresti.

Juventus wierny swojej decyzji

Paul Pogba od ponad roku pozostaje zawieszony. Kontrola wykazała obecność w jego organizmie substancji niedozwolonych, na skutek czego otrzymał czteroletni zakaz gry. Odwołanie się powiodło, więc kara została skrócona. Gwiazdor od stycznia może wznowić treningi, a już w marcu otrzyma pozwolenie na grę. Media spekulują na temat jego przyszłości, bowiem dalej jest związany kontraktem z Juventusem, ale ma on został rozwiązany.

Sam Pogba zdementował plotki transferowe łączące go chociażby z Marsylią. Publicznie oznajmił także, że jego celem jest powrót do gry w barwach Juventusu. Zamierza udowodnić swoją wartość i zapracować na szansę od Thiago Motty. Zapewnił przy tym, że jest gotowy zrezygnować z wynagrodzenia, byle tylko pokazać swoją determinację na murawie.

Kibice apelują, aby Pogba otrzymał szansę. Dziennikarz Romeo Agresti przekazuje natomiast, że Juventus pozostaje niewzruszony na słowa Francuza i nie zmieniają swojego planu. Kontrakt Pogby ma zostać przedwcześnie rozwiązany.

Pogba wrócił do Juventusu w 2022 roku, po wygaśnięciu umowy z Manchesterem United. Po jego transferze obiecywano sobie bardzo dużo, więc ostatnie miesiące były bardzo dużym rozczarowaniem. Najpierw długo mierzył się z problemami zdrowotnymi, a po powrocie do gry nieoczekiwanie go zawieszono.