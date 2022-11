fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Za nami wtorkowe mecze 14. kolejki Serie A. Nie brakowało polskich akcentów, bowiem na listę strzelców wpisali się Piotr Zieliński i Arkadiusz Reca. Napoli ograło Empoli i umocniło się na szczycie ligowej tabeli.

Polskie akcenty w Serie A

W tej kolejce walczące o mistrzostwo Napoli mierzyło się przed własną publicznością z Empoli. Po niemrawej pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że tym razem lider Serie A wreszcie straci punkty. Przeprowadzone w drugiej odsłonie zmiany zapewniły natomiast drużynie Luciano Spallettiego kolejne zwycięstwo. Najpierw rzut karny wykorzystał Hirving Lozano, a prowadzenie Napoli w samej końcówce podwyższył Piotr Zieliński, który mocnym strzałem bez przyjęcia skierował piłkę do siatki.

G⚽️⚽️⚽️L PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! 🇵🇱🔥



Reprezentant Polski przypieczętował wygraną SSC Napoli w starciu z Empoli FC! 😍👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/KrBgdPAiQF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 8, 2022

Dwóch Polaków od pierwszej minuty mieliśmy okazję oglądać w meczu Spezii z Udinese. Swoją obecność na boisku Arkadiusz Reca potwierdził bramką w 33. minucie, która finalnie dała punkt. Polak nie dokończył spotkania, gdyż w 75. minucie zszedł z urazem. Po niemal godzinie gry murawę opuścił także Jakub Kiwior.

🇵🇱 ARKADIUSZ RECA TRAFIA DO SIATKI! 🔥



Polak wyprowadza Spezię Calcio na prowadzenie w starciu z Udinese Calcio! ⚽️💪 Mecz trwa w Eleven Sports 2! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/fjBubl9s0E — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 8, 2022

Na sam koniec wtorkowych zmagań Milan mierzył się na wyjeździe z Cremonese, które w tym sezonie nie zaznało jeszcze smaku zwycięstwa. Dla mistrzów Włoch wygrana była więc obowiązkiem, choć w trakcie całego spotkania nie udało się im wpakować piłki do siatki. Milan stać było jedynie na bezbramkowy remis, przez co strata do liderującego w tabeli Napoli wzrosła do ośmiu punktów.

Wyniki meczów 14. kolejki Serie A

Napoli – Empoli 2:0 (0:0)

69′ Lozano, 88′ Zieliński

Spezia – Cremonese 1:1 (1:1)

33′ Reca – 43′ Lovric

Cremonese – Milan 0:0 (0:0)