W poniedziałkowy wieczór Milan sięgnął po kolejny w tym sezonie komplet punktów. Tym razem pokonał 2:0 na wyjeździe Cagliari Calcio, a obie bramki zdobył Zlatan Ibrahimović. Po zakończeniu spotkania trener Rossonerich mówił nie tylko o meczu i sytuacji w tabeli, ale także zbliżającym się transferze Mario Mandzukicia.

– Myślimy o tym, aby dać z siebie wszystko w każdym meczu. Zawsze proszę moich zawodników o gotowość, musimy zawsze być wszyscy gotowi. Stanęliśmy przed próbą sił i wygraliśmy – powiedział Pioli w pomeczowej rozmowie ze Sky Sport Italia. – Dziękuję kibicom za wsparcie, drużyna daje z siebie wszystko. Nadal musimy myśleć, że każdy mecz jest najważniejszy. W sobotę czeka nas kolejne bardzo ważne spotkanie z Atalantą, a na tabelę spojrzymy w kwietniu – kontynuował.

AC Milan zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Pioli spodziewa się jednak zaciętej rywalizacji do końca obecnego sezonu. – Jest siedem bardzo silnych drużyn, które będą walczyć do końca, aby zdobyć Scudetto i dostać się do Ligi Mistrzów. Będziemy walczyć, aby znaleźć się w pierwszej czwórce. Musimy być pewni siebie, a wtedy umiejętnościami udowodnimy, że na to zasługujemy – dodał.

Mandzukić blisko Milanu

Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu nowym zawodnikiem Milanu zostanie Mario Mandzukić. Doświadczony Chorwat przechodzi obecnie badania medyczne w klubie z Mediolanu.

– Mandzukić? Ibra zajmie się nim. Żartujemy sobie, jesteśmy szczęśliwi. Ten klub zasługuje na powrót tam, gdzie powinien być, czyli w Lidze Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony z przybycia Mandzukicia, jest bardzo zmotywowany jak my wszyscy. Będzie naszą dodatkową bronią, choć zajmuje to trochę czasu, bo nie grał od jakiegoś czasu – powiedział Pioli.

Kolejne spotkanie z Atalantą Bergamo Milan rozegra w najbliższą sobotę o godzinie 18:00.



