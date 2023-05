fot. Imago / Cesare Purini Na zdjęciu: Antonio Candreva i Krzytszof Piątek

Krzysztof Piątek miał udział przy cennej wygranej Salernitany nad Atalantą

Reprezentant Polski zaliczył asystę przy bramce Antonio Candrevy

27-latek w ekipie Paulo Sousy jest na wypożyczeniu z Herthy

Piątek przyczynił się do euforii Sousy

Krzysztof Piątek rozegrał w sobotę swój trzydziesty mecz w trwającym sezonie ligi włoskiej. Zawodnik długo był niewidoczny. Gdy jednak trzeba było, to zrobił, co do niego należy.

Il Pistolero nie zdobył bramki w rywalizacji z Atalantą. W każdym razie wyróżnił się przytomnością umysły, popisując się sprytnym odegraniem piłki do Antonio Candrevy. Włoch natomiast oddał mocne uderzenie, zmuszając do kapitulacji golkipera Le Dei.

ASYSTA 🇵🇱KRZYSZTOFA PIĄTKA PRZY GOLU NA WAGĘ WYGRANEJ! ⚽️🅰️



Bramka Antonio Candrevy w doliczonym czasie gry daje US Salernitanie 1919 komplet punktów i utrzymanie w Serie A! 🔥😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/kPbe7WUzJR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 13, 2023

Polski napastnik może się tym samym pochwalić bilansem czterech trafień i czterech asyst w tej kampanii. Piątek jest wypożyczony do Salernitany do końca sezonu. Włoski klub ma możliwość wykupienia zawodnika na stałe z Herthy.

