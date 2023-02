fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Sousa

Paulo Sousa wraca na ławkę trenerską. Były selekcjoner reprezentacji Polski podpisał kontrakt z włoską Salernitaną, której zawodnikiem jest Krzysztof Piątek. 52-latek poprowadził już pierwszy trening.

Paulo Sousa podpisał kontrakt z Salernitaną

Obowiązuje on do końca obecnego sezonu

Jeśli Portugalczyk utrzyma klub w Serie A, umowa przedłuży się o kolejne dwa lata

Sousa wraca do Włoch

Po zawirowaniach związanych z przedwczesnym zakończeniem współpracy z reprezentacją Polski, Paulo Sousa podpisał kontrakt z brazylijskim Flamengo, gdzie spędził zaledwie pół roku. W czerwcu 2022 roku doszło do zwolnienia Portugalczyka. W kolejnych miesiącach pozostała na trenerskim bezrobociu, choć media regularnie łączyły go z pracą we Włoszech.

W środę były selekcjoner “Biało-Czerwonych” sfinalizował swój powrót do Serie A. Podpisał kontrakt z Salernitaną, która na skutek fatalnej dyspozycji w ostatnich tygodniach rozstała się z Davide Nicolą. Umowa Portugalczyka obowiązuje do końca sezonu i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwa lata, jeśli tylko uda się utrzymać zespół we włoskiej elicie. Poprowadził on już swój pierwszy trening w nowym otoczeniu.

🇱🇻 Primo allenamento con i granata per Mister Paulo Sousa 💪#macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/JkOtfICJW6 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2023

Oznacza to, że z Sousą ponownie będzie współpracował Krzysztof Piątek. Za jego kadencji na stanowisku opiekuna reprezentacji Polski napastnik zagrał w sześciu spotkaniach i strzelił dwie bramki.

W latach 2015-2017 Sousa nieźle sobie radził na ławce trenerskiej Fiorentiny. Celem na resztę sezonu jest utrzymanie Salernitany w Serie A. Aktualnie jego nowa drużyna zajmuje 16. lokatę i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

