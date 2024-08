Nicolo Schira właśnie poinformował, że Monza nadal stara się pozyskać Wojciecha Szczęsnego. Klub z Serie A robi wszystko, aby Polak dołączył właśnie do nich.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Monza wciąż chce Szczęsnego

Transferowe spekulacje dotyczące odejścia Wojciecha Szczęsnego z Juventusu trwają już od kilku tygodni, a nawet miesięcy. Klub z Turynu dąży do odmłodzenia składu, a co za tym idzie pozycji bramkarza, oraz poszukuje zawodnika, którego utrzymanie będzie dużo tańsze. Kontrakt Polaka jest jednym z najwyższych w drużynie, a jego umowa obowiązuje jeszcze przez jeden sezon, co jest ogromnym utrudnieniem dla Starej Damy.

Stąd też trwa wypychanie Polaka z klubu. Wydawało się, że jest on już praktycznie dogadany z Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej, ale na ostatniej prostej coś się wysypało. Poza tym 34-latek znalazł się na radarze kilku innych zespołów w tym Monzy oraz Chelsea, ale w ostatnim czasie tematy te nieco ucichły, choć Nicolo Schira właśnie poinformował, że klub z Serie A nadal walczy o pozyskanie bramkarza z Polski.

Jak przekazał Włoch, największym orędownikiem Szczęsnego jest Adriano Galliani, który robi wszystko, co może, aby sprowadzić go do klubu. Problemem są jednak oczekiwania finansowe, jakie ma doświadczony bramkarz. W minionym sezonie popularny “Szczena” rozegrał 35 spotkań w Serie A. 15 razy zachował w nich czyste konto.

