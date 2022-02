fot. PressFocus Na zdjęciu: Pavel Nedved

Wojciech Szczęsny w sobotę przedstawił klarowne stanowisko w sprawie gry reprezentacji Polski w meczu z Rosją. Bramkarz Juventusu zakomunikował, że nie weźmie udziału w tym starciu. Polskiego golkipera wsparł w tym postanowieniu wiceprezydent klubu z Turynu – Pavel Nedved.

Wojciech Szczęsny w sobotę opublikował emocjonalny wpis na Instagramie

Polski bramkarz nie bierze pod uwagę gry przeciwko Rosji

Na temat sytuacji na Ukrainie głos zabrał Pavel Nedved, udzielając wywiadu DAZN

Nedved popiera Szczęsnego

Wojciech Szczęsny za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał emocjonalną wiadomość, w której dał jasno do zrozumienia, że nie wyobraża sobie gry przeciwko Rosji w związku agresją na Ukrainie. Swoje zdanie w sprawie przedstawił też były reprezentant Czech.

– Muszę przyznać, że trudno jest mi się dziś w 100% skoncentrować na piłce, ponieważ sam pochodzę z Europy Wschodniej, dorastałem tam. Współczuję mieszkańcom Ukrainy. Nikt nie zasługuje na to cierpienie, nikt nie chce tej wojny. Nikt jej nie chce – powiedział Pavel Nedved przed kamerą DAZN.

Żona polskiego bramkarza Juve jest Ukrainką. Federacje Polska i Szwedzka już ogłosiły, że omówią gry z Rosją w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Czechy jak na razie nie przyłączyły się do bojkotu.

– Dużo o tym rozmawialiśmy. Doskonale rozumiem Wojciecha, bo to trudne, gdy dotyka Cię na poziomie osobistym. Zapytaliśmy, czy jest gotowy do gry, a on powiedział, że tak – rzekł wiceprezydent Juventusu.

– Oczekuję, że mój naród zrobi to samo i nie wiem, na co czekają. Polska i Szwecja powiedziały, że nie grają z Rosją i to jest słuszne – dodał Nedved.

