fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Juventus i PSG to kluby, które w piątek zostały ukarane finansowe przez władze UEFA za naruszenie zasad Finansowego Fair-Paly. AS Roma także została ukarana grzywna w wysokości pięciu milionów euro, co zdecydowanie oburzyło trenera Jose Mourinho.

Zasady związane z Finansowym Fair-Paly mają coraz więcej przeciwników

Opinią na temat kotrowersyjnych przepisów podzielił się Jose Mourinho

Trener Romy dał do zrozumienia, że obowiązujace zasady torpeduja rozwój ambitnych klubów

“Nie ma nic sprawiedliwego w Finansowym Fair-Play”

Juventus to obok Romy najbardziej dotkliwe ukarane przypadku klubów z ligi włoskiej, które muszą ponieść konsekwencje naruszenia zasad Finansowego Fair-Play. Trener Giallorossich zabrał głos w sprawie, kwestionując obowiązujące przepisy.

– Ten mechanizm karze tych, którzy chcą pracować w dobrej wierze i pośrednio chroni tych, którzy tego nie robią, chociaż te kluby są już super silne. To jest ochrona dla takich zespołów – mówił Jose Mourinho cytowany przez Football Italia.

– Zdumiewa mnie, że niektórym klubom wybacza się ich strukturę, stabilność i historię , ponieważ przynoszą dochody. Karze innych, którzy chcą być wielcy – kontynuował Portugalczyk.

Zobacz także:

– Finansowe fair play powinno się nazywać inaczej, bo nie ma w tym nic fair. To niesprawiedliwe, gdy jeden klub może wydać 300 milionów euro, a drugi tylko 30 – oburzał się opiekun rzymian.

– Cieszę się, że jestem trenerem. Trochę mniej cieszę się jednak, że mogę pracować w takich warunkach, ponieważ przy kilku dodatkowych milionach Roma naprawdę mogłaby marzyć o czymś więcej – powiedział Mourinho.

Czytaj więcej: Przed 5. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź