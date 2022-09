Przed 5. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Mecze 5. kolejki Serie A zostaną rozegrane od soboty do poniedziałku, jednak tak się ułożył terminarz, że wszystko co najciekawsze zobaczymy już pierwszego dnia. 3 września będziemy świadkami bardzo ciekawej rywalizacji Juventusu z Fiorentiną, ponadto zostaną rozegrane derby Mediolanu, do zobaczenia których raczej namawiać specjalnie nie musimy, a na koniec dnia Lazio Rzym zmierzy się z Napoli. Oba zespoły prezentują znakomitą formę na początku rozgrywek, co jest gwarantem wspaniałych emocji na Stadio Olimpico w Rzymie.

Fiorenitna – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus nadal mierzy się ze sporymi problemami kadrowymi, choć do zespołu wrócił już Angel Di Maria, a na sobotni pojedynek ma być również dostępny Leonardo Bonucci. W bramce Starej Damy nie zobaczymy jednak kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. Polski kibiców z pewnością najbardziej zastanawia fakt, czy w wyjściowej jedenastce bianconeirch znajdzie Arkadiusz Milik. Juventus nie prezentuje wybornej formy na początku sezonu, ale konsekwentnie zbiera punkty. Gra Fiorentiny może nieco rozczarowywać. Zespół z Florencji uzbierał jedynie pięć oczek w czterech spotkaniach, jednak rywalizacje z Juventusu zawsze wzbudzają dodatkowe emocje na Artemio Franchi. W ostatnim meczu to Fiorentina była lepsza w pojedynku ze Starą Damą. W ostatnich latach mecze obu drużyn raczej nie obfitują w dużą ilość goli i patrząc na formy obu zespołów podobnie powinno być tym razem.

Milan – Inter. Typy, kursy, zapowiedź

Mecze derbowe zawsze wyzwalają dodatkowe emocje i tak jest tym razem. Oba zespoły dobrze weszły w sezon, choć do gry jednych i drugich można mieć małe zastrzeżenia. W sobotnim pojedynku liczymy jednak, że i Milan i Inter zagrają na 110 procent i emocji nie zabraknie. Obie ekipy są w dobrej sytuacji kadrowej. W Milanie na placu boju nie zobaczymy jedynie Rebicia i Origiego, natomiast po stronie nerazzurrich zabraknie Romelu Lukaku. Brak Belga będzie z pewnością sporą stratą dla czarno-niebieskiej strony Mediolanu, jednak Inzaghi ma w składzie jakościowych graczy, którzy go zastąpią. Starcia Milanu z Interem zawsze są zacięte, a ostatnie lata pokazują, że nie zależnie kto jest w lepszej formie wygrać może każdy. Ostatnie pięć rywalizacji to dwa zwycięstwa Interu, dwa remisy i jeden triumf Milanu.

Lazio – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Po piorunującym starcie sezonu Napoli nieco spuściło z tonu notując dwa remisy z rzędu. O ile w rywalizacji z Fiorentiną podział punktów można uznać za coś, normalnego, o tyle w rywalizacji z Lecce można uznać już za małą niespodziankę. Lazio gra w tym sezonie w kratkę raz wygrywając, raz remisując. Przed tygodnie ekipa ze Stadio Olimpico wysoko rozbiła Inter Mediolan 3:1, by w środku tygodnia tylko zremisować z Sampdorią 1:1. W meczach obu drużyn zdecydowanie lepiej w ostatnim czasie radzi sobie Napoli, które wygrało cztery z pięciu ostatnich pojedynków. Kibice są również świadkami sporej ilości bramek.

Program 5. kolejki Serie A

Sobota (3 września)

15:00 Fiorentina – Juventus (2)

18:00 Milan – Inter (X)

20:45 Lazio – Napoli (1)

Niedziela (4 września)

12:30 Cremonese – Sassuolo (X)

15:00 Spezia – Bolonia (1)

18:00 Hellas Verona – Sampdoria (1)

20:45 Udinese – Roma (2)

Poniedziałek (5 września)

18:30 Monza – Atalanta (2)

18:30 Salernitana – Empoli (X)

20:45 Torino – Lecce (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

5. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

