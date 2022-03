fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma pokonała Lazio (3:0) w niedzielnych Derby della Capitale w ramach 30. kolejki Serie A. Po zakończeniu spotkania na komentarz w sprawie meczu pozwolił sobie opiekun Giallorossich.

AS Roma nie dała żadnych szans Lazio w derbach Rzymu

Giallorossi po golach Tammy’ego Abrahama (dwa) i Lorenzo Pellegriniego wygrali 3:0

Jose Mourinho podzielił się opinią na temat występu swoich piłkarzy

Mourinho po meczu Roma – Lazio

AS Roma dzięki efektownej wygranej może pochwalić się aktualnie bilansem 51 punktów. Do czwartego Juventusu ekipa Jose Mourinho traci osiem oczek.

– To był naprawdę wyjątkowy mecz. Zrobiliśmy wszystko, nad czym pracowaliśmy w ostatnim czasie. Moi zawodnicy dali z siebie wszystko na boisku. Lazio próbowało osiągnąć lepszy wynik, ale tak naprawdę w ogóle nam nie zagroziło, a to zasługa mojego zespołu – mówił opiekun Wilków cytowany przez Football Italia.

– Wiem, że Roma ma potencjał, aby prezentować się jeszcze lepiej. Nie chodzi tylko o gole, ale również o to, jak drużyna może naciskać przeciwnika, walczyć i bronić piłki – kontynuował Mourinho.

Trener Giallorosscih pozwolił sobie także na kilka słów na temat Tammy’ego Abrahama. Anglik strzelił dwa gole w starciu przeciwko Orłom.

– Mam duże wymagania względem Tammy’ego, bo wiem, co może dać zespołowi. Nie tylko tylko o zdobywane bramki. Abraham musi grać z odpowiednim nastawieniem w każdym meczu – mówił Mourinho.

Portugalczyk wypowiedział się też na temat celu jego drużyny. – Widzę cztery zespoły, które będą walczyć o mistrzostwo. Nie sądzę, aby jakiś zespół mógł do nich dołączyć. Następne cztery ekipy walczą o miejsca od piątego do ósmego. W gronie tym jesteśmy my, Atalanta, Lazio i Fiorentina. Drużyny z potencjałem różniącym się od prowadzącej czwórki. Jest różnica między piątym a ósmym miejscem, więc chcemy jak najlepiej skończyć sezon – zakończył trener rzymian.

Roma po przerwie na spotkania reprezentacyjne zmierzy się na wyjeździe z Sampdorią. Mecz odbędzie się 3 kwietnia.

