Motta skomentował sytuację Vlahovicia. Wymowne słowa

Dusan Vlahović ponownie rozpoczął ligowy mecz na ławce rezerwowych, co wywołało spekulacje na temat jego roli w drużynie. Jednak trener Juventusu, Thiago Motta, zapewnia, że Serb pozostaje kluczową częścią zespołu i może odegrać istotną rolę w nadchodzących spotkaniach.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović “przyspawany” do ławki rezerwowych Juventusu

Dusan Vlahović po raz czwarty z rzędu nie znalazł się w podstawowym składzie Juventusu, a w ostatnim meczu z Como nie rozegrał ani minuty. Choć zespół Thiago Motty do końca walczył o zwycięstwo, Serb nie pojawił się na boisku, co wywołało lawinę spekulacji dotyczących jego przyszłości w Turynie.

Na konferencji prasowej przed meczem z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów trener Juventusu odniósł się do sytuacji napastnika. – Widzę go w świetnej formie, tak samo jak innych zawodników. Wszyscy są zmotywowani i gotowi do gry. W sezonie liczy się jakość minut, nie ich liczba – podkreślił Motta.

Włoskie media zwróciły uwagę, że mimo dobrej dyspozycji, Vlahović nie był potrzebny nawet w momencie, gdy Juventus miał problemy ze sforsowaniem defensywy Como. To może sugerować zmianę hierarchii w ataku, zwłaszcza że Randal Kolo Muani, który zdobył zwycięskiego gola, zdaje się zyskiwać na znaczeniu.

Jednak Motta uspokaja kibiców i samego zawodnika. – Dusan zrobił dla nas bardzo wiele i jeśli jutro zagra, na pewno pomoże drużynie. Liczymy na niego również w przyszłości – zaznaczył szkoleniowiec.

Brak minut dla Vlahovicia w ostatnich spotkaniach jednak zdecydowanie świadczy o tym, że Motta szuka innych rozwiązań w ofensywie. Już przed transferem Kolo Muaniego, szkoleniowiec stawiał na Nico Gonzaleza na szpicy, choć w znacznie mniejszym wymiarze czasowym.