Motta potwierdził uraz gwiazdy Juventusu. Kolejny cios dla zespołu

Thiago Motta, trener Juventusu, potwierdził, że Teun Koopmeiners opuścił boisko w przerwie meczu z Monzą z powodu problemu z przywodzicielem. Holenderski pomocnik może być niezdolny do gry na najbliższe, niezwykle ważne mecze.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta o stanie zdrowia Koopmeinersa

Teun Koopmeiners rozpoczął mecz przeciwko Monzie w duecie z Manuelem Locatellim, pełniąc bardziej defensywną rolę w środku pola niż na początku sezonu. Jednak w przerwie spotkania został zastąpiony przez Khephrena Thurama. “DAZN” natychmiast poprosiło Thiago Mottę o wyjaśnienie tej decyzji. – Poczuł, że coś twardnieje w okolicy przywodziciela. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy ryzykować – powiedział trener Juventusu.

Kontuzja Koopmeinersa jest dużym problemem dla drużyny, która stoi przed serią kluczowych spotkań, zarówno w Serie A, jak i w rozgrywkach pucharowych.

Mecz z Monzą był ostatnim przed przerwą świąteczną, ale tuż po nich Juventus czeka intensywny okres. 29 grudnia zmierzą się z Fiorentiną, a kilka dni później, 3 stycznia, zainaugurują zmagania w Superpucharze Włoch meczem przeciwko Milanowi w Arabii Saudyjskiej.

Jeśli uda im się wygrać półfinał, Juventus zagra finał Superpucharu przeciwko Interowi lub Atalancie. Na tym jednak napięty terminarz się nie kończy – w Serie A na Starą Damę czekają kolejne trudne mecze, w tym wyjazdowe starcia Torino i Atalantą oraz spotkanie z Milanem 18 stycznia.

Teun Koopmeiners od początku sezonu jest jednym z najważniejszych zawodników Juventusu, a jego wszechstronność i zdolność do gry zarówno w ofensywie, jak i defensywie czynią go niezwykle wartościowym ogniwem drużyny. Jednak to nie pierwsze problemy zdrowotne Holendra w tym sezonie.

