Milan z poważnymi kłopotami kadrowymi przed meczem z Cagliari

AC Milan wygląda na to, że ma duże kłopoty kadrowe przed poniedziałkowym spotkaniem ligowym przeciwko Cagliari Calcio. Najnowsze doniesienia włoskich dziennikarzy wskazują, że w trakcie piątkowego treningu nie trenowało dwóch kluczowych piłkarzy lidera Serie A.

AC Milan niewykluczone, że w rywalizacji z Rossoblu będzie musiał sobie radzić bez Theo Hernandeza i Hakana Calhanglu. Wciąż niepewny jest też występ Alexisa Saelemaekersa. Na dzisiaj trudno przypuszczać, czy Belg będzie zdolny do gry w starciu z Cagliari.

Godne uwagi jest to, że już wcześniej wiadome było, że w poniedziałkowym boju nie będzie mógł zagrać Rafael Leao. W związku z tym dużym kłopotem dla Rossonerich jest to, że do pełni zdrowia nie wraca Saelemaekers.

Osłabienia, osłabienia i jeszcze raz osłabienia

Mając na uwadze to, że nie trenowali dzisiaj Calhanoglu i Theo Hernandez, a powszechnie wiadomo, że mediolańczycy będą musieli sobie radzić bez Ismaela Bennacera i Matto Gabbii, to sytuacja kadrowa Rossonerich nie wygląda dobrze.

Milan jest aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli włoskiej ekstraklasy. Podopieczni Stefano Pioliego legitymują się bilansem 40 punktów na koncie. Rossoneri mają trzy oczka przewagi nad drugim Interem Mediolan.

W środku tygodnia ekipa z Lombardii awansowała do 1/4 finału Pucharu Włoch, eliminując z rozgrywek Torino FC. Milan wygrał po serii rzutów karnych. Tym samym w ćwierćfinale rozgrywek będą miały miejsce Derby della Madonnina. Kilka dni wcześniej z tym samym przeciwnikiem, tyle że w Serie A spadkobiercy 18-krotnych mistrzów Serie A wygrali natomiast 2:0.



