Milan pogrążony w kryzysie. Na ratunek ma przyjść duet z Juventusu

Massimiliano Allegri jest najpoważniejszym kandydatem, aby zostać nowym trenerem AC Milanu w przyszłym sezonie. Razem z nim do klubu ma trafić dyrektor sportowy Fabio Paratici - podaje LGdS.

Allegri i Paratici znowu razem? Mają odbudować Milan

AC Milan, choć wraz z początkiem roku miał wielkie nadzieje na nowe otwarcie, tak zatrudnienie Sergio Conceicao okazało się kompletnym niewypałem. Co prawda Portugalczyk już w drugim meczu w klubie zdobył Superpuchar Włoch, lecz postawa zespołu w Serie A pozostawia wiele do życzenia. Rossoneri pod jego wodzą wygrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Na Półwyspie Apenińskim coraz więcej mówi się o potencjalnej zmianie trenera przed startem przyszłego sezonu. Conceicao ze względu na kiepskie wyniki, a także domniemane niesnaski w zespole ma prowadzić zespół tylko do końca trwających rozgrywek.

La Gazzetta dello Sport wśród potencjalnych kandydatów wymienia byłego trenera Juventusu – Maxa Allegriego. Warto pamiętać, że Allegri w przeszłości związany był również z Milanem, gdzie pracował w latach 2010-2014. Na San Siro udało mu się sięgnąć m.in. po Scudetto oraz Superpuchar Włoch. Co ciekawe, włoski taktyk w Mediolanie miałby się spotkać ze starym znajomym, ponieważ nowym dyrektorem sportowym Rossonerich ma zostać Fabio Paratici.

Milan fatalną passę bez zwycięstwa przerwał w ostatni weekend podczas meczu z Lecce. Choć podopieczni Sergio Conceicao przegrywali (0:2), to potrafili odrobić straty i ostatecznie wygrali (3:2). Aktualnie zajmują 9. miejsce w Serie A z dorobkiem 44 punktów.