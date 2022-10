PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Massimiliano Allegri podczas konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Milanem wypowiedział się na temat stanu zdrowia Arkadiusza Milika. Wszystko wskazuje na to, że polski napastnik będzie do dyspozycji szkoleniowca Starej Damy.

Allegri poinformował, ze Milik będzie do jego dyspozycji w meczu z Milanem

Reprezentant Polski nie zagrał w ostatnim meczu z Maccabi Hajfa ze względu na przemęczenie

Napastnik jest jednym z lepszych zawodników Starej Damy

Spore wzmocnienie Juventusu przed hitem w Serie A

Arkadiusz Milik w ostatnich tygodniach był wyróżniającym się zawodnikiem Juventusu, dlatego gdy we wtorek pojawiły się informacje o problemach mięśniowych reprezentanta Polski kibice mogli być zaniepokojeni.

Allegri już przed meczem z Maccabi Hajfą uspokoił, że Polak nie jest kontuzjowany, a jedynie narzeka na przemęczenie i potrzebuje trochę czasu na odpoczynek. Z tego też powodu Milik nie wystąpił w środowym starciu Ligi Mistrzów.

Zanosi się jednak na to, że forma byłego gracza Napoli jest już lepsza i będzie mógł pomóc swojej drużynie w hitowym pojedynku z Milanem. – Jest już znaczna poprawa. Myślę, że będzie do mojej dyspozycji, ale do meczu pozostały 24 godziny i jego stan będzie na bieżąco oceniany – przyznał w piątkowe popołudnie Massimiliano Allegri.

Media przewidują jednak, że Milik mecz zacznie na ławce rezerwowych, a na placu gry pojawi się w drugiej części spotkania. Na ten moment należy jednak podkreślić, że każdy scenariusz jest możliwy zarówno taki, że zagra od pierwszej minuty oraz, że na boisku nie pojawi się wcale. Niemniej pozytywne informacje na temat stanu jego zdrowia powinny uspokoić kibiców Juventusu oraz reprezentacji Polski.

Początek meczu w Milan – Juventus w sobotę, 8 października, o godzinie 18:00.

