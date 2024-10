fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Fonseca bezpieczny na San Siro

Milan pod koniec poprzedniego sezonu zdecydował, że Stefano Pioli nie będzie już kontynuował swojego projektu. Poszukiwania nowego szkoleniowca trwały dość długo, a było to związane chociażby z tym, że sam Paulo Fonseca również się wahał. Ostatecznie opuścił Lille i postanowił dołączyć do włoskiego giganta. Był uważany za głównego kandydata, więc Rossoneri odtrąbili sukces, choć kibice byli dość sceptycznie nastawieni do jego osoby.

Latem Milan dość aktywnie działał na rynku transferowym. Wydał na wzmocnienia duże pieniądze, tak aby Fonseca miał komfort pracy i mógł realizować postawione przed nim cele. Dotychczasowe wyniki nie sugerują jednak, aby zespół pod jego wodzą się rozwijał. W siedmiu ligowych meczach Milan zdobył zaledwie jedenaście punktów, a na dodatek zaliczył dwie porażki na starcie przygody w Lidze Mistrzów.

Ostatnia przegrana z Fiorentiną w kontrowersyjnych okolicznościach rozpoczęła dyskusję na temat przyszłości Fonseki. “Sport Mediaset” donosi, że w klubie zadecydowano w jego sprawie, określając go mianem wręcz “nietykalnego”. Zmiany na ławce trenerskiej Milanu póki co nie będzie. Portugalczyk cieszy się zaufaniem ze strony władz, a odpowiedzialność za porażkę z Fiorentiną spadła na piłkarzy – dwukrotnie nie wykorzystali rzutów karnych.

W najbliższym czasie dokonają się pierwsze oceny pracy Fonseki. Jeśli wyniki się nie poprawią, będzie on na cenzurowanym. Do zwolnienia jeszcze jednak daleka droga.