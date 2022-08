Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Paul Pogba

Mathias Pogba, brat Paula na instagramie zamieścił film na którym zakomunikował, że już wkrótce ogłosi “sensacyjne wieści” na temat pomocnika Juventusu, jego prawniczki, Rafaeli Pimont, a także Kyliana Mbappe. Otoczenie mistrza świata 2018 już zakomunikowało podjęcie środków prawnych.

Mathias Pogba poinformował, że niedługo ujawni sensacyjne informacje o swoim bratu Paulu

Zapowiedział również, że jest w posiadaniu materiałów kompromitujących Kyliana Mbappe

Otoczenie Pogby uważa, że to zorganizowana akcja, mająca na celu wymusić pieniądze od Pogby, a także Mbappe

Wybuchowe materiały na temat Pogby i Mbappe

Na swoim instagramie Mathias Pogba (6-krotny reprezentant Gwinei, były piłkarz m.in. Crewe Alexandra i Wrehxam AFC, aktualnie bez klubu) nagrał film, na którym informuje: “Ogłaszam, że wkrótce ujawnię wielkie rewelacje na temat mojego brata Paula, jego prawnika, przyjaciółki i powierniczki Rafaeli Pimenta, którą Paul nazywa drugą matką. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem zawodowym piłkarzem i starszym bratem mistrza świata Paula, który dołączył do Juventusu po rozczarowującym okresie w Manchesterze United.”

Później kontynuował: “Robię dziś ten film, ponieważ uważam, że Francuzi, Hiszpanie, Anglicy i Włosi, a także fani mojego brata Juventusu, francuskiej drużyny narodowej, jego koledzy z drużyny i sponsorzy, zasługują na to, by wiedzieć pewne rzeczy, aby mogli decydować z pełną świadomością faktów, czy naprawdę zasługuje na szacunek, podziw i miłość publiczności? Czy zasługuje na swoje miejsce we francuskiej kadrze? Czy zasługuje na grę w Pucharze Świata? Czy zasługuje na start w Juventusie? Czy jest osobą godną naszego zaufania i czy jest godny bycia wzorem dla młodzieży?“

Pogba poinformował również, że ujawni wkrótce szokujące informacje o Kylianie Mbappe. “To wszystko może być wybuchowe i narobić wiele hałasu” – zakomunikował.

Otoczenie Paula Pogba już zapowiedziało podjęcie stosownych kroków prawnych. “Niedawne wypowiedzi Mathiasa Pogby w mediach społecznościowych, niestety nie są zaskoczeniem. Są one dodatkiem do gróźb zorganizowanych przez grupę próbującą dokonać wymuszeń przeciwko Paulowi Pogbie. Właściwe organy we Włoszech i Francji zostały poinformowane miesiąc temu i nie będzie dalszych komentarzy w związku z toczącym się dochodzeniem” – napisali w oświadczeniu prawnicy Pogby, Mbappe i Pimont.

Przeczytaj również: Pogba wybrał sposób leczenia, MŚ wciąż realne