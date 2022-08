fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku i Lautaro Martinez

Romelu Lukaku dopiął swego i wrócił tego lata do Interu Mediolan. Od pierwszej kolejki sezonu świetnie wygląda jego współpraca w ofensywie z Lautaro Martinezem. Argentyńczyk przyznał, że pozostawał z Lukaku w ciągłym kontakcie za czasów jego gry w Chelsea.

Romelu Lukaku zamienił tego lata Chelsea na Inter Mediolan w ramach rocznego wypożyczenia

Po dwóch pierwszych kolejkach ma on na koncie bramkę oraz asystę. Takimi samymi statystykami może pochwalić się Lautaro Martinez

Argentyńczyk przyznał, że pozostawał w ciągłym kontakcie z 29-latkiem za czasów jego gry w Londynie

Włoski “bromance”

Lautaro Martinez i Romelu Lukaku to duet, który w znaczący sposób przyczynił się do upragnionego tytułu dla Interu Mediolan. Latem 2021 roku zostali oni rozłączeni – belgijski napastnik za ogromne pieniądze dołączył do Chelsea, gdzie miał stanowić o sile całego zespołu.

Tak się nie stało. Londyńczycy zanotowali poważną wtopę transferową, a z Lukaku od początku było więcej problemów, niż pożytku. Po kilku dobrych meczach nastała słabsza dyspozycja, która zbiegła się w czasie z problemami zdrowotnymi. 29-latek był też antybohaterem głośnego wywiadu, w którym przyznał o żalu spowodowanym wyprowadzką z Mediolanu i wyraził chęć powrotu. Poważnie naraził się wówczas angielskim kibicom, którzy zaczęli coraz częściej go krytykować.

Lukaku naciskał na powrót do Włoch, jednak przeszkodę stanowiły wygórowane żądania finansowe Chelsea. Ostatecznie napastnik dopiął swego i trafił do Interu Mediolan na zasadach rocznego wypożyczenia. Jego dalsza gra w Londynie jest natomiast praktycznie wykluczona.

Od pierwszej kolejki Belg pokazuje świetną dyspozycję, a jego współpraca z Martinezem ponownie przynosi świetne efekty. Po dwóch ligowych meczach obaj mają na swoim koncie po bramce i asyście, a Inter z kompletem punktów znajduje się na czele tabeli.

Argentyńczyk przyznał w rozmowie ze Sky Italia, że pozostawał z Lukaku w stałym kontakcie za czasów jego pobytu w Wielkiej Brytanii. Obaj panowie prywatnie się przyjaźnią, co dobrze wpływa na ich boiskową postawę.

Jestem bardzo szczęśliwy, że wrócił. Sprawił, że wspólnie z nim jesteśmy w stanie walczyć z każdym. On podał nam pomocną dłoń, a ja mogę kontynuować grę u jego boku.

Utrzymywaliśmy kontakt i rozmawialiśmy każdego dnia od momentu jego odejścia. On jest wielką pomocą dla tego zespołu. Wszyscy chcemy się wciąż poprawiać, mamy czterech utalentowanych napastników i każdy wnosi różne cechy – mówi Lautaro.

