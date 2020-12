Lukaku z 10 golem w sezonie, Zieliński bawi się z Interem, Ronaldo marnuje rzut karny, czyli środa w Serie A

Inter Mediolan w hicie 12. kolejki włoskiej ekstraklasy pokonał na swoim stadionie 1:0 SSC Napoli. Pełną pulę zapewnił Nerazzurrim gol Romelu Lukaku z rzutu karnego. Taki stan rzeczy sprawia, że podopieczni Antonio Conte tracą tylko punkt do pierwszego AC Milanu. Rossoneri zremisowali 2:2 w środowy wieczór z Genoą CFC. W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu dnia Juventus FC podzielił się punktami z Atalantą BC. Świetne zawody między słupkami Starej Damy zaliczył Wojciech Szczęsny.

Pierwszy tunel prawą nogą, drugi lewą, czyli “Zielu” się bawi

Inter Mediolan i SSC Napoli walczyły o to, aby zbliżyć się do lidera rozgrywek. Taka była przynajmniej teoria. Rzeczywistość na Stadio Giuseppe Meazza była taka, że przez większość spotkania wiało nudą. Niestety dla kibiców Azzurrich kontuzji doznał Dries Mertens, który prawdopodobnie skręcił kostkę.

W samym meczu emocje włączyły się dopiero w momencie, gdy mediolański team objął prowadzenie. Chociaż warte uwagi jest to, jak “kanały” rywalom zaliczał Piotr Zieliński. Jeśli chodzi o gole, to padł tylko jeden, gdy Romelu Lukaku wykorzystał rzut karny. Dodajmy, że chwilę wcześniej czerwoną kartką ukarany został Lorenzo Insigne.

Mimo że neapolitańczycy grali w osłabieniu, to szukali gola wyrównującego. Bliscy szczęścia byli Matteo Politano oraz Andrea Petagna. Pierwszemu na drodze stanął jednak Samir Handanović, a drugiemu słupek, więc zawody w Mediolanie zakończyły się wiktorią Nerazzurrich.

OLE! 🔥🔥🔥 Piotr Zieliński! 🇵🇱



Polak bawi się z zawodnikami Interu Mediolan! 👌 Zobaczcie dwa "kanały" piłkarza SSC Napoli. Druga połowa hitu Serie A TIM rusza teraz w Eleven Sports 2! 🇮🇹 pic.twitter.com/caoHPGnrfS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 16, 2020

Gole palce lizać

W pierwszym środowym meczu Serie A do rywalizacji stanęły z kolei zespoły Juventusu FC i Atalanty BC. Chociaż podopieczni Andrei Pirlo przystępowali do tej potyczki w roli faworyta, to ekipa Gian Piero Gasperiniego postawiła wysoko poprzeczkę gospodarzom.

Wynik rywalizacji został otwarty w 29. minucie, gdy kapitalnym trafieniem popisał się Federico Chiesa. Reprezentant Włoch oddał uderzenie z prawej nogi, nie dając żadnych szans na udaną interwencję golkiperowi rywali.

Tymczasem w 57. minucie Remo Freuler po strzale sprzed pola karnego zmusił do kapitulacji Wojciecha Szczęsnego, posyłając “spadającego liście”. Stara Dama mogła po raz drugi objąć prowadzenie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Cristiano Ronaldo, więc bój na Allianz Stadium zakończył się rezultatem 1:1.

BUM!!! 🔥🔥🔥 SPADAJĄCY LIŚĆ! 😲



Szczęsny bez szans! Remo Freuler zdobył znakomitą bramkę w meczu z Juventusem FC! Ależ trajektoria lotu! #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/kP0SkOhrdP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 16, 2020

