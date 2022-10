PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Włoskie media przekazują dobre wiadomości w sprawie kontuzji Romelu Lukaku. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, Belg w środę powrócił do części treningów z resztą grupy, a w czwartek odbędzie już pełną sesję treningową.

Lukaku wraca do treningów grupowych

Media twierdzą, że Belga znajdzie się na ławce rezerwowych w kolejnym meczu Interu

Belg od sierpnia pozostawał wyłączony z gry z powodu kontuzji

Dobre wieści dla Interu Mediolan

Romelu Lukaku opuścił już ponad dziesięć spotkań Interu Mediolan odkąd nabawił się kontuzji. Belg ostatni raz wystąpił w przegranym 1:3 meczu z Lazio Rzym na Stadio Olimpico 26 sierpnia. Od tego momentu jego powrót do gry był wielokrotnie przekładany, jednak tym razem okazuje się, że wreszcie widać światełko w tunelu.

We wtorek Lukaku przeszedł kolejne badania lekarskie i wyniki były dość pozytywne, dlatego napastnik dostał zielone światło, aby stopniowo wracać do treningu grupowego.

W środę Belg dołączył do reszty grupy, natomiast w czwartek odbędzie pełną sesję treningową. Jeśli nie wydarzy się już nic niespodziewanego to zobaczymy go na ławce rezerwowych w kolejnym meczu ligowym Interu Mediolan przeciwko Fiorentinie.

Włoskie media twierdzą nawet, że Lukaku może znaleźć się w wyjściowym składzie nerazzurrich na mecz Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno zaplanowany na przyszły tydzień.

Zobacz również: Juventus i PSG zainteresowane zatrudnieniem utytułowanego trenera