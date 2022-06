PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku skomentował swój powrót do Interu Mediolan. Belgijski napastnik nie ukrywał radości z powrotu na San Siro przyznając, że w Mediolanie czuje się, jak w domu.

Romelu Lukaku oficjalnie wrócił do Interu Mediolan

Belg został wypożyczony na jeden sezon plus bonusy

Napastnik nie krył radości z powrotu na San Siro

Romelu Lukaku szczęśliwy po powrocie do Interu

Temat powrotu Lukaku do Interu pojawiał się już od stycznia. Piłkarz nie był zadowolony z pobytu w Chelsea, przez co naciskał na władze klubu, aby wrócić do Mediolanu. Dziś jego marzenia się spełniły. Reprezentant Belgii przybył na San Siro w ramach rocznego wypożyczenia, za które nerazzurri zapłacili osiem milionów euro plus bonusy.

– To wspaniałe uczucie. Wracam pamięcią do tego, co czułem rok temu. Inter dał mi wiele. Mam nadzieję, że teraz wspólnie osiągniemy jeszcze więcej. Tutaj czuje się, jak w domu i jestem bardzo szczęśliwy, również dzięki kolegom z zespołu oraz fanom – przyznał Lukaku.

– Przez cały czas byłem w kontakcie z osobami związanymi z Interem. Myślę, że drużyna nieźle sobie radziła w poprzednim sezonie mimo, iż nie udało się im sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Jednak zdobyli dwa ważne trofea wygrywając Puchar Włoch oraz Superpuchar. Wielu zawodników weszło na wyższy poziom. Teraz wspólnie będziemy chcieli to kontynuować – dodał Belg.

– W ostatnim czasie rozmawiałem z praktycznie każdym zawodnikiem Interu. Chciałem tu wrócić. Również moi koledzy byli zadowoleni z tego powodu. Nie jestem indywidualistą. Myślę przede wszystkim o Interze. Zamierzam sięgnąć po każde możliwe trofeum w przyszłym sezonie – stwierdził Lukaku.

Napastnik został także zapytany o relacje z kibicami. Nie wszyscy fani Interu Mediolan mając na uwadze okoliczności odejścia Lukaku byli zadowoleni z jego powrotu. – Mogę powiedzieć tylko tyle, że cieszę się z mojego powrotu. Dam z siebie wszystko, aby kibice znów mogli czerpać radość z mojej gry.

