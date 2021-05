Juventus i Andrea Pirlo zakończyli współpracę. Klub z Turynu w oficjalnym komunikacie poinformował o zwolnieniu szkoleniowca, który na trenerskiej ławce Starej Damy spędził zaledwie rok. Wszystko wskazuje na to, że na stanowisko trenera Juventusu wróci Massimiliano Allegri.

Andrea Pirlo po zaledwie roku pracy został zwolniony przez Juventus

Pod wodzą Pirlo Juventus zdobył Superpuchar Włoch i Puchar Włoch, ale ligowy sezon Serie A zakończył na dopiero czwartym miejscu w tabeli

Nowym szkoleniowcem zespołu ma zostać Massimiliano Allegri, który wróci na to stanowisko po dwuletniej przerwie

Juventus potwierdził rozstanie z Pirlo

O zwolnieniu Pirlo Juventus poinformował w oficjalnym komunikacie opublikowanym w piątkowe popołudnie.

“Dziękujemy Ci, Andrea. To pierwsza słowa, które wszyscy musimy powiedzieć na koniec tego wyjątkowego wspólnego doświadczenia. Kilka miesięcy temu Andrea Pirlo, ikona światowej piłki, rozpoczął swoją nową przygodę, pierwszą w roli trenera. Aby to zrobić, potrzeba przede wszystkim odwagi, a także świadomości własnych możliwości, szczególnie w okresie naznaczonym tysiącami trudności, gdy świat zmuszony jest przez pandemię do wymyślania własnych zasad na nowo dzień po dniu. Pirlo właśnie zrobił pierwszy krok w tym, co bez wątpienia stanie się błyskotliwą karierą trenerską.” – czytamy w komunikacie Juventusu.

“Ponieważ w piłce liczą się zwycięstwa, przypomnijmy je: w ciągu kilku krótkich miesięcy Juve Pirlo sięgnęło po dwa trofea: Superpuchar Włoch i Puchar Włoch. A on, jako trener, przywiózł do domu niesamowite zwycięstwa na najbardziej prestiżowych boiskach, od San Siro po Camp Nou. Za to wszystko, za odwagę, poświęcenie, pasję, którą demonstrował każdego dnia, kierujemy do maestro, trenera i Andrei podziękowania, które naprawdę pochodzą z serca. Życzymy również szczęścia na przyszłość, która z pewnością będzie wspaniała” – dodano.

Andrea Pirlo drużynę Juventusu objął latem ubiegłego roku, zastępując na tym stanowisku zwolnionego Maurizio Sarriego. Prowadzonej przez niego drużynie nie udało się jednak zdobyć dziesiątego z rzędu mistrzowskiego tytułu. Stara Dama sezon 2020/21 w Serie A zakończyła na dopiero czwartym miejscu w tabeli, wywalczając je ostatniej kolejce rozgrywek.

Massimiliano Allegri zostanie nowym trenerem Juventusu

Wszystko wskazuje na to, że nowym-starym szkoleniowcem Juventusu zostanie Massimiliano Allegri. 53-latek, który w przeszłości z dużymi sukcesami prowadził Starą Damę, doszedł już podobno do porozumienia z władzami klubu w sprawie powrotu na trenerską ławkę. Warunki kontraktu zostały już uzgodnione i wkrótce możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia.

Allegri prowadził drużynę Juventusu w latach 2014-2019. W tym czasie pięć razy z rzędu sięgał z nią po mistrzostwo Włoch, zdobył cztery Puchary Włoch oraz dwukrotnie triumfował w rywalizacji o Superpuchar Włoch.

