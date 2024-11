Juventus zaoszczędzi wiele milionów rozwiązując kontrakt z Pogbą. Podano kwotę

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Juventus chce jak najszybciej rozwiązać kontrakt z Pogbą

Paul Pogba powrócił do Juventusu w 2022 roku z wielkimi nadziejami, podpisując czteroletni kontrakt wart 8 milionów euro rocznie. Jednak jego druga przygoda w Turynie szybko przerodziła się w serię rozczarowań. Problemy zdrowotne oraz zawieszenie za doping we wrześniu 2023 roku całkowicie wykluczyły go z gry. Po nałożeniu czteroletniego zakazu gry, który później skrócono do 18 miesięcy, jego wynagrodzenie zostało zmniejszone do minimalnych 2 tysięcy euro miesięcznie.

Pomimo deklaracji chęci powrotu do gry, Juventus od początku rozważał jedynie rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Taki ruch pozwoli klubowi uniknąć dalszych wydatków na pensję Pogby, co jest kluczowe w kontekście ograniczania wydatków.

Według „La Gazzetta dello Sport” rozwiązanie umowy z Pogbą przyniesie Juventusowi około 30 milionów euro oszczędności brutto. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie, jakie zawodnik miał otrzymać do końca obowiązywania kontraktu w 2026 roku – roczne 8 milionów euro plus 2 miliony euro premii, pomniejszone o wynagrodzenie minimalne wypłacane w ostatnich miesiącach.

Oficjalne ogłoszenie ze strony Juventusu ma nastąpić jeszcze przed zakończeniem przerwy na mecze reprezentacji. Po rozwiązaniu umowy Pogba stanie się wolnym zawodnikiem i będzie mógł negocjować z innymi klubami. Według doniesień, zainteresowanie 31-letnim pomocnikiem wyrażają drużyny z Anglii, innych lig europejskich oraz MLS.

