fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny nie będzie się przygotowywał z Juventusem

Wojciech Szczęsny jeszcze do niedawna nie spodziewał się, że jego przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Miał ważny kontrakt z Juventusem, a sezon 2023/2024 był indywidualnie dla niego jednym z lepszych w całej karierze. Jeszcze przed Euro 2024 klub z Turynu zadecydował, że jego sytuacja finansowa zmusza do pożegnania Polaka, gdyż nie jest w stanie opłacać jego wysokiej pensji. Po bramkarza zgłosili się Saudyjczycy. Choć ten kierunek nie był dla Szczęsnego wymarzonym, trwały zaawansowane rozmowy w sprawie jego przenosin do Al-Nassr. Był już dogadany, lecz finalnie cała operacja się wysypała, a klub z Arabii Saudyjskiej sięgnął po kogoś innego. W międzyczasie pojawił się jeszcze temat Monzy, lecz póki co nie ma zbyt wielu konkretów.

Wydawało się, że mimo dość określonej decyzji Juventusu Szczęsny będzie mógł przygotowywać się z drużyną do kolejnego sezonu. Tak się jednak nie stanie, bowiem Stara Dama nie umieściła jego nazwiska na liście powołanych zawodników na przedsezonowy obóz przygotowawczy w Niemczech. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, zamiast tego oddelegowano mu indywidualnego trenera przygotowania fizycznego, który będzie prowadził jego treningi poza klubem.

Szczęsny ma świadomość, że w Juventusie już więcej nie zagra. Klub stanowczo postawił na sprowadzonego niedawno Michele Di Gregorio, który będzie nowym numerem jeden między słupkami. Teraz dąży do definitywnego pożegnania z reprezentantem Polski.