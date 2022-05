PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Im bliżej okienka transferowego, tym głośniej będzie o potencjalnych wzmocnieniach Juventusu. A te na papierze wyglądają naprawdę konkretnie – czytamy w najnowszym odcinku cyklu SerieALL na SerieA.pl.

Juventus chce Paula Pogbę, ale poważnie myśli też o Angelu di Marii i Ivanie Perisiciu

Każdy z tych piłkarzy dostępny jest na zasadzie wolnego transferu, ale i tak wiąże się z wielkimi kosztami

Tyle że te koszty można zoptymalizować w dość łatwy sposób. Wydaje się, że jest wielka szansa na przeprowadzenie głośnych ruchów transferowych

Faworyt z papieru

Z perspektywy czasu uznawanie Juventusu za faworyta ligi, w dodatku z tak ogromną przewagą nad resztą, jest niezrozumiałe. Można się domyślać, że wynikało przede wszystkim z jednego czynnika – euforii po wywalczeniu mistrzostwa Europy. Świetne momenty miał na tym turnieju Federico Chiesa, obrona z Leonardo Bonuccim i Giorgio Chiellinim funkcjonowała jak za najlepszych lat, a wielką wartość dla reprezentacji udowodnił Manuel Locatelli. Wydaje się, że transfer tego ostatniego przechylił społeczne nastroje w kierunku Juve, jakby zapomniano, że to tylko jeden piłkarz. A jeden to stanowczo za mało, by uleczyć bolączkę ciągnącą się za Juventusem od dawna – bardzo słaby środek pola. Innych transferów właściwie nie było. Wykupiono Westona McKenniego, który był przecież członkiem zespołu oddającego przed rokiem palmę pierwszeństwa po dziewięciu latach dominacji, a w Moise Keanie nikt raczej nie upatrywał zbawiciela. Poza tym przyszli piłkarze do rotacji i tyle.

Można się zastanawiać, czy euforia po Euro i wysokie faworyzowanie Juventusu przez Włochów nie wpłynęły też destrukcyjnie na działania władz klubu, które niedostatki uzupełniały – choć trzeba przyznać, że w okazały sposób – zimą. Czytając obecne artykuły w prasie pojawia się natomiast wniosek, że tegoroczne lato będzie dużo bardziej ofensywne od poprzedniego. Jeśli Juve spełni swoje plany, pewnie znów powygrywa przedsezonowe ankiety.

Najwięcej mówi się o Paulu Pogbie, choć jeszcze do niedawna z Turynem łączono Angela di Marię i Ivana Perisicia, którym również wygasają kontrakty z PSG i Interem. O Argentyńczyku i Chorwacie chwilowo mówi się mniej, niektóre źródła podają, że na ewentualne negocjacje została nawet nałożona blokada.Co innego Pogba…

W poniedziałek Rafaela Pimenta, która przez wiele lat jako prawniczka współpracowała z Mino Raiolą, a obecnie jest faworytką do przejęcia imperium zmarłego superagenta, spotkała się z Maurizio Arrivabene i kierownikiem działu technicznego Federico Cherubini w jednym z hoteli w Turynie. Włoskie media piszą o niemałych rozbieżnościach w oczekiwaniach piłkarza Manchesteru United i tym, co może zaoferować Juventus (12 mln euro rocznie kontra 7,5 mln plus premie mogące wywindować pensję do 10 mln), ale podobno nastroje obu stron są wciąż pozytywne.

