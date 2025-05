Juventus odzyskał gwiazdora przed kluczowym meczem w Serie A

Juventus szykuje się na kluczowy mecz z Lazio w walce o Ligę Mistrzów. Dobrą wiadomością jest powrót Dusana Vlahovicia do treningów z zespołem, ale Teun Koopmeiners wciąż trenuje indywidualnie i nie zagra w Rzymie.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jugor Tudor

Juventus z Vlahoviciem, ale bez Koopmeinersa na decydujące starcie z Lazio

Juventus kontynuuje przygotowania do sobotniego meczu z Lazio, który może zadecydować o udziale w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Po czwartkowym treningu w ośrodku Continassa Bianconeri mają powody do umiarkowanego optymizmu. Najlepszy strzelec zespołu, Dusan Vlahovic, powrócił do treningów z drużyną i zaliczył pełną jednostkę z resztą kadry.

Jak donosi „Sky Sport Italia” oraz „Ilbianconero.com”, obecność Serba w meczu na Stadio Olimpico zależeć będzie jednak od jego odczuć po kolejnych sesjach treningowych. Klub nie chce ryzykować zdrowia napastnika, ale jego dostępność w tak ważnym spotkaniu byłaby ogromnym wzmocnieniem.

Złe wieści napłynęły w sprawie Teuna Koopmeinersa. Holenderski pomocnik wciąż trenuje indywidualnie i nie ma szans, by znalazł się w kadrze meczowej na sobotnie starcie. Jego absencja to spory cios dla trenera Igora Tudora, który liczył na siłę i kreatywność zawodnika w środku pola.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu sytuacja w tabeli Serie A jest niezwykle wyrównana. Juventus, Lazio i Roma mają po 63 punkty i walczą bezpośrednio o czwarte miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Tuż za nimi czai się Bologna z 62 punktami, a Fiorentina (59) i Milan (57) wciąż pozostają w grze.