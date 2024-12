Juventus walczy o pomocnika, którego jeszcze niedawno chciał się pozbyć!

Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

McKennie zdobył uznanie w oczach Motty

Weston McKennie początkowo wydawał się jednym z kandydatów do opuszczenia Allianz Stadium po przybyciu Thiago Motty. Jednak 26-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych zaprezentował szeroki wachlarz umiejętności, pokazując, że może być przydatny w wielu rolach na boisku.

Naturalnie grający jako środkowy pomocnik, McKennie wielokrotnie pełnił funkcje prawoskrzydłowego, fałszywej dziewiątki, a ostatnio nawet lewego obrońcy, co miało miejsce podczas zwycięstwa 2:1 z Monzą. Jego wszechstronność i gotowość do gry na różnych pozycjach zyskały uznanie zarówno wśród sztabu szkoleniowego, jak i kibiców Juventusu.

Obecna umowa McKenniego obowiązuje do lata 2026 roku, ale według informacji z “Tuttosport”, Juventus rozważa zaoferowanie mu kolejnego przedłużenia kontraktu. Nowa umowa miałaby obowiązywać do 2028 roku, z opcją przedłużenia o dodatkowy rok, czyli do 2029 roku.

Decyzja o nowym kontrakcie dla McKenniego to wyraz zaufania do jego umiejętności i wkładu w zespół. Jest to również sygnał, że Juventus chce budować swoją przyszłość w oparciu o zawodników, którzy potrafią dostosować się do różnych sytuacji taktycznych i w pełni odpowiadają wymaganiom nowego trenera.

McKennie wyrasta na jednego z najbardziej uniwersalnych graczy w drużynie Bianconerich, co czyni go ważnym ogniwem w projekcie Thiago Motty. Jego dalsza obecność w zespole może pomóc Juventusowi w walce o najwyższe cele w Serie A i europejskich pucharach.