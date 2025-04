Conte grozi odejściem. Napoli musi spełnić jego żądania!

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte stawia warunki Napoli. Przyszłość trenera wisi na włosku!

Antonio Conte rozgrywa decydującą batalię o Scudetto z Napoli, jednak atmosfera wokół przyszłości włoskiego szkoleniowca gęstnieje. Po nerwowym, choć zwycięskim meczu z Monzą trener jasno zasygnalizował, że dalsza współpraca z klubem jest możliwa jedynie przy poważnym wzmocnieniu drużyny oraz poprawie warunków treningowych w Castel Volturno. Conte otwarcie skrytykował brak zastępstwa po sprzedaży Kvaratskhelii oraz brak wzmocnień defensywnych zimą.

Prezydent Aurelio De Laurentiis, który początkowo starał się łagodzić nastroje dyplomatycznymi wypowiedziami dla Radia CRC, ostatecznie wybrał strategię milczenia, spędzając okres wielkanocny z dala od Włoch. Nie zareagował publicznie nawet na ostrą krytykę szkoleniowca, dotyczącą nie tylko kwestii transferowych, ale również infrastruktury treningowej, którą Conte uważa za główną przyczynę licznych urazów mięśniowych wśród piłkarzy.

Mimo napiętej sytuacji Conte nadal deklaruje silne przywiązanie do Neapolu, zostawiając drzwi do kontynuowania współpracy uchylone. Z klubem wiąże go kontrakt aż do czerwca 2027 roku, gwarantujący pensję 6,5 miliona euro plus bonusy – zarobki, których łatwo nie zaoferuje mu inny klub Serie A.

Teraz decyzja należy do De Laurentiisa, który wolałby uniknąć kolejnej rewolucji kadrowej i ryzyka utraty trenera, cieszącego się ogromnym poparciem kibiców. Sytuację uważnie obserwują również konkurenci z Juventusu, który walczy o Ligę Mistrzów, oraz Milanu, planującego zmiany po spodziewanym odejściu Sergio Conceicao.