Juventus planuje wielką sprzedaż. Znany napastnik odejdzie latem

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus wypromuje Vlahovicia przed letnim okienkiem

Juventus szykuje spore zmiany po sezonie. Zwolnionego Thiago Mottę zastąpił Igor Tudor, ale najprawdopodobniej latem również on pożegna się z klubem. Trwają poszukiwania trenera, który pomoże drużynie wrócić na właściwe tory i znów liczyć się w grze o najwyższe cele. W gabinetach trwają również dyskusje na temat kształtu kadry i potencjalnych rozstań. Wiele wskazuje na to, że z Turynu wyniesie się Dusan Vlahović, który od wielu miesięcy jest łączony z transferem do Premier League.

Serbski napastnik jest związany z Juventusem umową tylko do 2026 roku. Rozmowy między stronami nie przyniosły zamierzonych rezultatów, co sugeruje, że nie ma zainteresowania dalszą współpracą. Wynagrodzenie Vlahovicia generuje potężne koszty, których klub chciałby uniknąć. Nadchodzące lato to z kolei ostatnia okazja, aby zarobić na jego sprzedaży solidne pieniądze.

Aby na pewno udało się latem sprzedać Vlahovicia, Juventus zrealizuje specjalny plan, który ma na celu odpowiednie wypromowanie gwiazdora. Do końca sezonu Tudor ma konsekwentnie na niego stawiać. Oczekuje się, że dobre występy napastnika przybliżą go do transferu.

25-latek nie prezentuje się w tym sezonie zbyt dobrze. W sumie uzbierał 14 bramek i 5 asyst, choć posucha od ostatniego trafienia trwa już ponad dwa miesiące. Zimą Vlahović był łączony z Arsenalem oraz Manchesterem United. To właśnie w Premier League jego osoba generuje największe zainteresowanie.