PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Juventus rozmawia z Di Marią w sprawie nowego kontraktu

Dyrektor Starej Damy potwierdził, że klub potrzebuje czasu na negocjacje

Umowa Argentyńczyka wygasa po sezonie

Di Maria zostanie w Juve na kolejny sezon?

Przyszłość Angela Di Marii wzbudza mnóstwo spekulacji w ostatnich tygodniach. Argentyńczykowi latem wygasa kontrakt z Juventusem i wciąż nie ma pewności, czy zostanie w stolicy Piemontu na kolejny sezon.

– Di Maria jest z pewnością liderem zarówno na boisku, jak i w szatni. To dla nas bardzo ważny zawodnik, a my zawsze chcemy zatrzymać takich graczy. Dowodem na to jest przedłużenie kontraktu z Danilo. Rozmawiamy z Di Marią, ale potrzebujemy czasu na negocjacje. Kiedy będziemy mogli coś ogłosić to na pewno to zrobimy. Jesteśmy pewni swego – powiedział Francesco Calvo przy okazji meczu Juventusu z Romą w rozmowie z DAZN.

W ostatnich dniach wiele mówi się także na temat niewypłaconej przez Starą Damę zaległej pensji Paulo Dybali. Argentyńczyk otwarcie przyznał, że czeka na pieniądze, ale nie chce wchodzić na drogę sądową, by rozstrzygnąć spór.

– Jako Włoch, który spędził tak dużo czasu mieszkając za granicą, zawsze jestem zaskoczony, gdy pojawiają się wiadomości, które powinny być utrzymywane w tajemnicy. Jeśli chodzi o dokumenty, które ukazały się w gazetach, jestem w kontakcie z naszymi prawnikami, ale chcę powiedzieć, że nikt nie był przesłuchiwany. W tej chwili nie możemy nic więcej dodać – powiedział Calvo.

