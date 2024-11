Juventus bez dziewięciu kontuzjowanych piłkarzy. Ogromny problem Motty

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Długa lista kontuzjowanych zawodników Juventusu

Thiago Motta jasno podkreślił, że kontuzje nie będą wymówką. W drużynie brakuje aż dziewięciu zawodników. Nieobecni są między innymi Bremer, Milik, Nico Gonzalez czy Vlahović. Trener Juventusu przyznaje, że skupia się na dostępnych piłkarzach. – W każdej drużynie zdarzają się okresy z większą liczbą kontuzji. My koncentrujemy się na tych, którzy mogą wystąpić – przyznał.

W kontekście dostępnych zawodników, Motta pochwalił Nicolo Fagiolego. Jak zaznaczył, Włoch jest w dobrej formie i powinien kontynuować pracę, aby być gotowym zarówno do gry od pierwszej minuty, jak i do wejścia na boisko z ławki rezerwowych. W ostatnim czasie pomocnik nie dostawał zbyt wielu szans, ale wygląda na to, że sytuacja zmusi Mottę do stawiania na tego gracza.

Motta unikał natomiast rozmów o rynku transferowym, podkreślając, że teraz liczy się jedynie mecz z Lecce i nie chciał wybiegać w przyszłość. Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że w czołówce Serie A panuje ogromny ścisk, dlatego niezwykle istotna jest walka o trzy punkty w każdym meczu. Obecnie Stara Dama jest szósta w ligowej tabeli, a do liderującego Napoli traci jedynie cztery oczka.

Początek meczu Lecce – Juventus w niedzielę, 1 grudnia, o godzinie 20:45.

