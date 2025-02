Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski i Simone Inzaghi

Zalewski doceniony przez Inzaghiego

Nicola Zalewski w tym okienku zmienił klubowe barwy. Reprezentant Polski został wypożyczony do Interu, gdzie będzie występował do końca obecnego sezonu. 23-latek szybko otrzymał szansę na debiut w nowej koszulce i w pełni ją wykorzystał. Wychowanek Romy zanotował asystę przy trafieniu Stefana de Vrija w doliczonym czasie gry derbów Mediolanu. Simone Inzaghi miał prawo być zadowolony ze swojego podopiecznego.

– Lubię Nicole Zalewskiego, obserwowałem go przez lata i bardzo dobrze wpasował się do drużyny. Moim zdaniem będzie miał dla nas duże znaczenie. Myślę, że wkomponował się w zespół we właściwy sposób, ma jakość, której nam brakowało. Cieszę się, że go mam, dobrze trenował dziś rano i był gotowy do gry – stwierdził trener Nerazzurrich po meczu.

Zalewski pojawił się na murawie w 76. minucie, zmieniając Federico Dimarco. Po jednym z dośrodkowań Polaka Denzel Dumfires mógł wpisać się na listę strzelców, ale przymierzył w słupek. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry 23-latek popisał się sprytnym zagraniem klatką piersiową, po którym Stefan de Vrij uratował Inter przed porażką w prestiżowym starciu.

Już w czwartek Zalewski może otrzymać kolejną szansę na występ. Drużyna Simone Inzaghiego zmierzy się z Fiorentiną w meczu 14. kolejki Serie A. 1 grudnia 2024 roku pojedynek na Stadio Artemio Franchi został przerwany w 17. minucie z powodu problemów zdrowotnych Edoardo Bove.