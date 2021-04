Inter przed kluczowymi decyzjami ws. strategii transferowej

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po 19. w historii klubu mistrzostwo Serie A. Tymczasem dzisiaj ma dojść do spotkania prezydenta mediolańskiej ekipy Stevena Zhenga z trenerem Antonio Conte. Głównym tematem rozmów ma być omówienie strategii transferowej na letnie okienko transferowe.

Spotkanie na szczycie

Inter Mediolan aktualnie legitymuje się bilansem 79 punktów na koncie. Nerazzurri wyprzedzają drugą Atalantę o 11 oczek. Chociaż do końca sezonu do rozegrania pozostało jeszcze pięć kolejek, to wydaje się, że losy mistrzostwa w Italii zostały już rozstrzygnięte.

La Gazzetta dello Sport informuje natomiast, że w Mediolanie po raz pierwszy od siedmiu miesięcy pojawił się Steven Zheng. Celem jego wizyty jest spotkanie się z drużyną i trenerem Antonio Conte, a także dyrektorem generalnym Beppe Marottą.

W kontekście planów transferowych Inter raczej nie będzie podbijał letniego mercato. Chyba że sprzeda kilku zawodników. Wówczas z pozyskanych środków mógłby się wzmocnić. Właściciel klubu, czyli chińskie konsorcjum Suning, nie zamierza dokładać do interesu.

Mercato raczej skromne

Włoskie media sugerują z kolei, że klub z Mediolanu nie chce sprzedać latem swoich kluczowych zawodników. Możliwe są natomiast rozstania z piłkarzami, którzy ostatecznie nie pasują do stylu gry preferowanego przez szkoleniowca Czarno-niebieskich.

Odnotujmy, że Inter w przypadku sobotniego zwycięstwa nad Crotone i ewentualnej straty punktów Atalanty w boju z Sassuolo w niedzielę, może już w ten weekend świętować mistrzostwo Serie A.

