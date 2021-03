Inter Mediolan nie rozegrał sobotniego meczu w ramach Serie A przeciwko Sassuolo. Wpływ na to miały zakażenia na koronawirusa w szeregach Nerazzurrich. Ponadto lokalny sanepid zabronił zawodnikom Interu udawać się na zgrupowania drużyn narodowych. Wygląda jednak na to, że ostatecznie jutro poszczególni piłkarze, otrzymają zielone światło na występ w reprezentacjach swoich krajów. Taki stan rzeczy wywołuje wściekłość u Antonio Conte.

Poniedziałek pod znakiem kolejnych testów

Inter Mediolan jest aktualnie liderem Serie A, legitymując się dorobkiem 65 punktów na koncie. Kilka dni temu w oficjalnym komunikacie klub z Lombardii przedstawił, jakim wytycznym lokalnego organu ds. zdrowia (ASL) musi się poddać. Według najnowszych doniesień La Gazzetta dello Sport wkrótce mogą ulec one zmianie.

Poniedziałek ma być kolejnym dniem, w którym zawodnicy Interu przejdą testy wymazowe na obecność COVID-19. Jeśli będą mieć wyniki negatywne (poza Samirem Handanovicem, Danilo D’Ambrosio, Stefanem de Vrij i Matiasem Vecino), to Inter będzie mógł wznowić treningi.

Jednak lokalny ASL może również dać zielone światło zagranicznym piłkarzom, aby dołączyli do swoich drużyn narodowych. Pod warunkiem jednak, że pozostaną w izolacji i opuszczą swoje pokoje tylko po to, aby trenować z resztą drużyny. Popularny włoski dziennik sportowy stwierdza, że ​​kilka drużyn narodowych wywiera presję na lokalne władze zdrowotne, aby zatwierdzały wyjazdy ich zawodników za granicę. Doprowadza to do wściekłości przedstawicieli Nerazzurrich.

Inter nie chce puszczać piłkarzy na zgrupowania reprezentacji

Piłkarze Interu powinna się izolować przez 14 dni. Antonio Conte i dyrektorzy klubu uważają, że zawodnicy powinni pozostać w Mediolanie przez taki ten czas, bez pozwolenia na opuszczenie miasta.

Mediolański klub jest jednocześnie podrażniony słowami trenera Juventusu Andrei Pirlo, który stwierdził jasno, że Inter ma szczęście, bo nie musi wysyłać swoich piłkarzy na zgrupowania reprezentacji. Nerazzurri natomiast utrzymują pogląd, że są niezadowoleni z tego, że nie było im dane rozegrać meczu w ramach 28. kolejki ligi włoskiej.