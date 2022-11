PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Inter Mediolan wygrał wynikiem 6:1 z Bolonią w spotkaniu w ramach 14. kolejki Serie A. To nie był łatwy wieczór dla Łukasza Skorupskiego.

Inter Mediolan na własnym stadionie ograł Bolonię

Łukasz Skorupski sześć razy musiał wyciągać piłkę z siatki

Niesamowitym golem z woleja popisał się Edin Dzeko

Festiwal bramek na Stadio Giuseppe Meazza

Niespodziewanie to Bologna objęła prowadzenie w 22. minucie spotkania rozgrywanego na Stadio Giuseppe Meazza. Autorem bramki okazał się Charalambos Lykogiannis. Co ważne, ten gol był jednym z nielicznych pozytywnych akcentów w wykonaniu gości w tym meczu. Już w 26. minucie stan gry wyrównał Edin Dzeko, który idealnie przymierzył z woleja. Następnie z rzutu wolnego na 2:1 dla Interu Mediolan trafił Federico Dimarco. W tej sytuacji lepiej mógł zachować się Łukasz Skorupski. Jeszcze przed przerwą na 3:1 podwyższył Lautaro Martinez, który strzałem głową pokonał naszego golkipera. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część gry.

DWA PIĘKNE GOLE INTERU MEDIOLAN W 10 MINUT!😍⚽️



Najpierw uderzenie Edina Džeko z powietrza, a później trafienie Federico Dimarco z rzutu wolnego!🚀🔥



Mecz trwa w Eleven Sports 1!👀 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/YAHzAkgIAQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 9, 2022

W drugiej połowie piłkarze Interu Mediolan znowu byli niezwykle skuteczni. W 48. minucie do siatki ponownie trafił Federico Dimarco, który tym samym ustrzelił dublet. W 59. minucie swoją cegiełkę do triumfu gospodarzy dołożył Hakan Calhanoglu. Turek zmienił wynik na 5:1, a rezultat na 6:1 w 76. minucie ustalił Robin Gosens, który walczy o pozostanie na Stadio Giuseppe Meazza. Łukasz Skorupski zapewne najchętniej zapomniałby już o tym meczu, bowiem polski bramkarz rzadko wpuszcza aż sześć goli w jednym spotkaniu. Wygląda na to, że popularni “Nerazzurri” powoli wracają na dobre tory. Strata do lidera z Napoli wciąż jest jednak bardzo duża. Inter Mediolan – Bologna 6:1.

