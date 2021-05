Jak donosi Metro, Tottenham jest mocno zainteresowany sprowadzeniem Antonio Conte. Włoch wygrał z Interem mistrzostwo, ale w związku z ostatnimi zawirowaniami w klubie prawdopodobne jest jego odejście.

Tottenham przygotowuje wielką ofertę dla Antonio Conte

Trener myśli o odejściu z Interu w związku z problemami finansowymi klubu

Włoch otrzymałby w Londynie znacznie wyższą pensję niż dotychczasowa

Tottenham chce sprowadzić Conte

Pomimo, że Antonio Conte poprowadził Inter do pierwszego mistrzostwa Serie A od jedenastu lat, według doniesień może w ciągu najbliższych dni opuścić Mediolan. Powodem mają być problemy finansowe klubu. Te nie tylko uniemożliwiają wzmocnienie zespołu, ale i sprzedaż zawodników na kwotę kilkudziesięciu milionów euro.

Tottenham nadal nie odnalazł stałego trenera po zwolnieniu Jose Mourinho. Według doniesień Metro, londyńczycy chcą wykorzystać zamieszanie w szeregach Nerazzurrich i sprowadzić do siebie ich szkoleniowca. Sam Antonio Conte ma być tą propozycją bardzo zainteresowany. Włochowi marzy się bowiem powrót do Premier League.

To, rzecz jasna, niejedna motywacja uznanego trenera. Conte zarabia w Interze około 11 milionów funtów, a Daniel Levy ma mu zaproponować o sześć milionów rocznie więcej. Choć Tottenham zajął zaledwie siódme miejsce w Premier League i zagra jedynie w Conference League, Conte uważa, że Spurs przedstawili mu przekonującą propozycję. Zwłaszcza, że Levy obiecał trenerowi znaczne inwestycje oraz możliwość kształtowania składu według własnego uznania.

51-latek lubił mieszkać w Londynie i jest pozytywnie nastawiony do przenosin. Inter obawia się jego odejścia, przez co sondował już sytuację takich trenerów, jak Simone Inzaghi i Massimiliano Allegri. Ostatni z nich jest jednak podobno blisko powrotu do Juventusu.

