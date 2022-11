Pressfocus Na zdjęciu: Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu już w ubiegłym sezonie zrobił ogromne wrażenie swoimi występami w Udinese i liczył, że latem przeniesie się do silniejszego zespołu. Tak się jednak nie stało, a Zebry pod jego przewodnictwem notują najlepszy start w ligowych rozgrywkach od lat. Wpłynęło to na wzrost zainteresowania skrzydłowym, po którego ustawiła się już cała kolejka klubów.

Gerard Deulofeu jest jedną z gwiazd Udinese, a jego zespół zanotował najlepszy od lat start w Serie A

Hiszpan liczy na angaż w silniejszym klubie, a Zebry są gotowe sprzedać go za ok. 30 milionów euro

28-latkiem interesuje się wiele zespołów na czele z Olympique Marsylia, RB Lipsk i Borussią Dortmund

Deulofeu marzy o transferze do silniejszego klubu

Udinese Calcio wybrał trzy kata temu Gerard Deulofeu na odbudowanie swojej piłkarskiej kariery. Po nieudanym powrocie do FC Barcelony Hiszpan trzy kolejne lata spędził w Watfordzie, gdzie ciężko było mu wrócić na piłkarski szczyt. Decyzja o dołączeniu do ekipy Zebr była jedną z najlepszych w jego karierze. W przeciągu dwóch sezonów 28-latek wyrobił sobie na nowo renomę utalentowanego i szybkiego skrzydłowego, który regularnie notuje bramki i asysty.

Po udanej kampanii 2021/22 Deulofeu liczył, że latem zgłosi się po niego jakiś topowy europejski klub. Ku jego rozczarowaniu skończyło się jedynie na plotkach. Udinese nie oczekiwało za niego fortuny, a mimo to nie znalazł się żaden zespół, który byłby skłonny go wykupić. Wychowanek Dumy Katalonii skupił się wobec tego na dalszej pracy na rzecz drużyny, a zespół Andrei Sottila zanotował najlepszy od lat start w Serie A. Duża w tym zasługa Deulofeu.

Hiszpan po 14 meczach ma na koncie trzy bramki i siedem asyst, a jego postawa nie uszła uwadze innych zespołów. Dziennikarze z La Gazzetta dello Sport poinformowali, że zawodnikiem obecnie interesuje się wiele klubów, wśród których wymienia się m.in. Olympique Marsylia, Borussię Dortmund i RB Lipsk.

Udinese wycenia swojego napastnika na ok. 30 milionów euro. Deulofeu ma kontrakt ważny do czerwca 2024 roku, dlatego może być to jeden z ostatnich momentów, żeby zarobić na nim tak duże pieniądze.