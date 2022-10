🇵🇱 PAWEŁ DAWIDOWICZ TRAFIA DO SIATKI! ⚽️🔥



Hellas Verona prowadzi w starciu z AS Romą po golu Polaka! 😍💪 Zapraszamy do Eleven Sports 1! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/v8vnQuuR0d