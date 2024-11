Kolejny klub z Serie A może zostać przejęty przez amerykańskich inwestorów

Hellas Verona może wkrótce zmienić właściciela. Według informacji "Bloomberg", amerykańska grupa inwestorów Presidio przygotowuje się do zebrania 75 milionów euro, aby przejąć klub z Serie A.

Hellas zmieni właściciela?

Hellas Verona zarządzany obecnie przez Massimo Settiego, od lat boryka się z finansowymi problemami. Dzięki sprzedaży zawodników klubowi udało się zbilansować budżet, jednak takie podejście nie gwarantuje długoterminowej stabilności. Setti jest otwarty zarówno na sprzedaż pakietu większościowego, jak i mniejszościowego, ale “Bloomberg” donosi, że Presidio Investors planuje przejęcie klubu w całości.

Grupa Presidio Investors, z siedzibą w Austin w Teksasie, może stać się kolejnym amerykańskim właścicielem włoskiego klubu piłkarskiego. Już teraz Serie A jest atrakcyjna dla amerykańskich inwestorów. Drużyny takie jak Milan, Inter, Roma, Fiorentina, Parma, Genoa czy Venezia są pod kontrolą kapitału zza oceanu. Atalanta również ma amerykańskiego współwłaściciela w osobie Stephena Pagliuki.

W przypadku Hellasu Verona rozmowy są na wczesnym etapie, a żadna ze stron – ani klub, ani Presidio – nie skomentowała sprawy oficjalnie. Niemniej jednak potencjalna sprzedaż mogłaby otworzyć nowy rozdział w historii klubu, który ma na swoim koncie wiele wzlotów i upadków w Serie A.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Hellas Verona może liczyć na świeży zastrzyk gotówki i nowe pomysły na rozwój. Amerykańscy inwestorzy w Serie A często wprowadzają nowoczesne podejście do zarządzania klubami, co przekłada się na poprawę infrastruktury, marketingu oraz wyników sportowych.

