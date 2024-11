PSG obserwuje wielki talent z Torino. Wysłano skautów

Paris Saint-Germain wysłał swoich skautów, aby obserwowali Aarona Ciammaglichellę, młodego włoskiego pomocnika z akademii Torino, który występuje również w reprezentacji Włoch do lat 20.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ciammaglichella jest obserwowany przez skautów PSG

Aaron Ciammaglichella urodził się w Turynie. To utalentowany pomocnik z włosko-etiopskimi korzeniami. Zawodnik przeszedł przez wszystkie szczeble akademii Torino, by w sierpniu zadebiutować w pierwszym zespole w meczu przeciwko Atalancie. Jego dynamiczny styl gry jako środkowego pomocnika typu “box-to-box” przyniósł mu liczne powołania do włoskich reprezentacji młodzieżowych – od U-15 po U-20.

W 2022 roku “The Guardian” wyróżnił go jako jednego z najlepszych zawodników urodzonych w 2005 roku. Mimo ogromnego potencjału, jego rozwój w Serie A zdaje się wyhamowywać. We Włoszech nie zawsze stawia się na młodych zawodników, dlatego sytuację chce wykorzystać Paris Saint-Germain.

Według włoskich mediów, takich jak “Tuttosport” i “Calciomercato.com”, skauci PSG obserwowali Ciammaglichellę w akcji i przygotowują ofertę na styczeń. Obecny kontrakt zawodnika z Torino wygasa z końcem tego sezonu, choć klub ma możliwość jego przedłużenia do czerwca 2026 roku. Nadchodzące tygodnie mogą być zatem bardzo gorące w temacie przyszłości tego gracza.

PSG w ostatnich latach zmieniło swoją politykę transferową. Zamiast płacić wielkie pieniądze za gwiazdy z dużym doświadczeniem, stara się wyszukiwać młode talenty, które można sprowadzić za mniejsze kwoty.

