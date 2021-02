Napoli kolejny raz w tym sezonie rozczarowało pod dowództwem Gennaro Gattuso. Azzurri przegrali na wyjeździe z Grifonami 1:2, mimo że byli zespołem dominującym. Po zakończeniu spotkania kilka zdań na temat przebiegu meczu zabrał szkoleniowiec neapolitańczyków.

Napoli w tej kampanii Serie A poniosło już siedem porażek, tracąc aktualnie do lidera rozgrywek 10 oczek. Swój kolejny mecz neapolitańczycy rozegrają już w środę, gdy w rewanżu Pucharu Włoch zmierzą się z Atalantą.

– Nie mam dziś dużo do powiedzenia. Grałem w piłkę nożną. Wiem, że można popełniać błędu. Jednocześnie nie mamy czasu na pracę w obronie na treningach, ponieważ gramy co trzy dni – mówił Gattuso w rozmowie z DAZN.

– Ogólnie sytuacja wygląda tak, że sami stworzyliśmy sytuacje, po których straciliśmy bramki. Robimy to zbyt często i to boli – kontynuował Włoch.

– Popełniamy podstawowe błędy, które nie powinny się nam przytrafiać. Grając w obrnię, trzeba wiedzieć, aby być w odpowiedniej pozycji. Musimy nad tym popracować – mówił Gattuso.

– Nie chce szukać wymówek, ale między spotkaniami nie trenujemy, tylko się regenrujemy. Wiem jednak, że nie jesteśmy sami w takim położeniu – zaznaczył opiekun neapolitańczyków.

– Martwię się, ponieważ liczby nie kłamią. To nie pierwszy raz, kiedy dużo stworzyliśmy sytuacji, ale nie miało to przełożenia na wynik. To trwa już od jakiegoś czasu i musimy się nad tym zastanowić – skwitował trener Napoli.

Azzurri swoje kolejne spotkanie ligowe zagrają za tydzień w niedzielę. Rywalem Napoli będzie Juventus.



