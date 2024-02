IMAGO / Jonathan Moscorp / Sportimage Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

W środę odbędzie się zaległe spotkanie Interu Mediolan z Atalantą Bergamo

Gian Piero Gasperini przed meczem w superlatywach wypowiedział się o drużynie rywali

Nie zabrakło też ciepłych słów w kierunku Simone Inzaghiego

Gian Piero Gasperini: Inter jest zespołem kompletnym

Spotkanie Interu Mediolan z Atalantą Bergamo nie mogło odbyć się w pierwotnym terminie. Zaległy mecz został zaplanowany na najbliższą środę. Będzie to bez wątpienia hitowe starcie, bowiem “Nerazzurri” zajmują fotel lidera Serie A, a drużyna “La Dei” jest na piątej lokacie.

Przed meczem Gian Piero Gasperini w samych superlatywach wypowiedział się o Interze. Trener Atalanty przyznał, że jest oczarowany drużyną z Mediolanu. 66-latek również z uznaniem wypowiedział się o pracy Simone Inzaghiego.

– Mam nadzieję, że znajdziemy sposoby, aby im sprawić problemy, nie umniejszając wartości Interu i tego, co robią, co jest nadzwyczajne, zarówno pod względem wyników, jak i jakości gry. Mamy mało do stracenia, wszystko, co przyjdzie, może być bardzo korzystne – powiedział Gasperini cytowany przez serwis “intermediolan.com”.

– Inzaghi wykonał świetną pracę, Inter jest zespołem kompletnym pod każdym względem. Mimo że to drużyna z wielką tradycją i historią, rzadko widzieliśmy Inter grający z taką jakością. Wygrali wiele mistrzostw, ale w ten sposób to jest coś niemal unikatowego. Mają jakość we wszystkich sektorach, grają jako zespół: robią to we Włoszech, robią to w Europie. Musimy zagrać nasz mecz – dodał szkoleniowiec Atalanty.

