3 października to data rozegrania hitu Serie A, czyli meczu Atalanta – Milan. Gian Piero Gasperini zdaje sobie sprawę z wagi tej potyczki.

Gian Piero Gasperini wypowiedział się przed meczem Atalanta – Milan

Włoch przyznał, że nie będzie mógł skorzystać z kluczowego zawodnika przez dłuższy czas

Skierował także miłe słowa w kierunku najbliższego przeciwnika i jego trenera

Gasperini komplementował Milan

Atalanta ostatnio miała wymagający terminarz, ale poradziła sobie dobrze. W pięciu poprzednich meczach nie przegrała ani razu, a toczyła boje w Lidze Mistrzów, czy z Interem. Pojedynki te wpłynęły jednak dobrze na drużynę z Bergamo, co dostrzega jej trener.

– Po dwóch bardzo trudnych testach przeciwko Interowi i Young Boys wychodzimy z większą wiarygodnością i pewnością siebie. To były dwa bardzo różne mecze, bardziej otwarty w Mediolanie, jednostronny w Lidze Mistrzów – powiedział Gian Piero Gasperini, który nie będzie mógł skorzystać z ważnego zawodnika.

– Niestety będziemy bez Gosensa przez co najmniej dwa miesiące, to dość poważna sprawa. Początkowo myśleliśmy, że to kolano, ponieważ był to dziwny skręt. Mamy Joakima Maehle i Giuseppe Pezzellę, więc nie ma potrzeby szukać nikogo innego – wyjaśnił włoski trener, który komplementował Milan.

– To będzie ważny mecz dla obu stron. Spodziewam się, że Milan będzie bardzo ofensywny i proaktywny, znacznie poprawił się w ciągu ostatnich kilku lat z wieloma utalentowanymi młodymi graczami – rzekł opiekun Atalanty. – Stefano Pioli wykonał świetną robotę i nawet bez Zlatana Ibrahimovica ma inne alternatywy w ataku. Milan pokazał, że potrafi sprzedawać piłkarzy, ale i również wie, jak wzmocnić – dodał Gasperini.

