Edin Dżeko podpisze roczny kontrakt z Interem

Jego dotychczasowa umowa wygasa wraz z końcem sezonu

Napastnik zgodził się na obniżkę wynagrodzenia

Dżeko chce nadal grać w Interze

Edin Dżeko dołączył do Interu Mediolan w sierpniu 2021 roku i udowodnił, że jest ważną postacią w składzie Simone Inzaghiego. Bośniak swoim doświadczeniem oraz intuicją w polu karnym pomaga nerazzurim nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów.

Napastnik ponownie udowodnił swoją jakość w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów z Milanem strzelając gola w 8. minucie gry, co dało jego zespołowi kluczową przewagę na wczesnym etapie tego spotkania.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, Dżeko zgodził się podpisać nowy roczny kontrakt z Interem Mediolan wiążący go z klubem do czerwca 2024 roku. Na mocy nowej umowy Bośniak będzie zarabiał pięć milionów euro. To o jeden milion euro mniej niż obecnie.

Dżeko początkowo prosił o dwuletni kontrakt. Otrzymywał również oferty z MLS, ale chęć kontynuowania rywalizacji na wysokim poziomie skłoniła go do zaakceptowania 12-miesięcznego kontraktu w Interze Mediolan.

