Dyrektor sportowy Napoli zabrał głos w sprawie Milika

Arkadiusz Milik w trakcie styczniowego okienka transferowego zmieni klub. Dyrektor sportowy SSC Napoli dał do zrozumienia, że tak się stanie. Cristiano Giuntoli przed starciem z SS Lazio udzielił krótkiej wypowiedzi Sky Sport Italia. Jednocześnie reprezentant Polski wkrótce uwolni się z neapolitańskiej niewoli, w której znajduje się od kilku miesięcy.

Arkadiusz Milik ma umowę z klubem z Kampanii do końca czerwca 2021 roku. W tym sezonie polski napastnik nie zagrał w ani jednym spotkaniu Serie A. Były piłkarz AFC Ajaxu w ogóle nie został zgłoszony do rozgrywek przez swój klub.

Ostatnio kontuzji doznał Dries Mertens, więc można się było spodziewać, że jednak Polak zostanie wyciągnięty z “Klubu Kokosa”. Ostatecznie nic takiego nie miało miejsca. W związku z tym polski napastnik rozstanie się z SSC Napoli.

Milik zacznie w 2021 roku nowy etap w karierze

– Okienko transferowe to sprawa, która dotyczy wszystkich. Mamy w swoich szeregach napastnika, którego chciałoby mieć u siebie wiele klubów. Zobaczymy, co przyszłość pokaże – mówił przedstawiciel władz Azzurrich.

– Arkadiusz Milik chce zmienić klub, ponieważ zależy mu na regularnej grze. Zawodnik chce być gotowy na Euro. Jeśli chodzi o nasze plany, to raczej nie pozyskamy nikogo zimą. Sprzedamy tylko Milika i Fernando Llorente – dodał Giuntoli.

O ile w przypadku polskiego napastnika przyszłość jest wciąż niejasna, to w kontekście Hiszpana wszystko wskazuje na to, że ten dołączy do UC Sampdorii. Media na Półwyspie Apenińskim wydają się pewno takiego obrotu wydarzeń.