Juventus wciąż z nadziejami na pozyskanie Milika

Juventus FC wydaje się wciąż zainteresowany pozyskaniem Arkadiusza Milika z SSC Napoli. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny z klubem z Kampanii tylko do końca czerwca 2021 roku. Tymczasem sternicy Starej Damy według Tuttosport mieli poprosić Napoli o obniżenie ceny wywoławczej za piłkarza.

Juventus FC otrzymał już jakiś czas temu jasny komunikat w sprawie polskiego napastnika. Wynika z niego jasno, że ten kosztuje 18 milionów euro (16 milionów funtów). Aktualni mistrzowie Serie A mają jednak nadzieję, że ta suma zostanie obniżona.

Milik wciąż na radarze Juve

Polski napastnik od kilku miesięcy nie gra w klubie. Niemniej według medialnych doniesień przesądzone jest, że Arkadiusz Milik zmieni pracodawcę w styczniu. Od tego, czy wychowanek Rozwoju Katowice będzie miał okazję do regularnej gry, zależy też jego przyszłość i powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

Milik w trakcie trwającej kampanii nie grał ani w Serie A, ani w europejskich pucharach. Od września do grudnia piłkarz rozegrał tylko siedem spotkań w reprezentacji Polski. W związku z tym po raz ostatni na placu gry pojawił się 15 listopada, gdy zaliczył 16 minut w starciu z Włochami w Lidze Narodów UEFA.

Silna konkurencja w szeregach mistrzów Włoch

Jeśli transakcja do Juve z udziałem piłkarza doszłaby do skutku, to Polak byłby czwartym napastnikiem w szeregach Starej Damy. O miejsce w składzie rywalizowałby z Cristiano Ronaldo, Alvaro Moratą i Paulo Dybalą. Federico Bernardeschi, Federico Chiesa i Dejan Kulusevski to natomiast zawodnicy występujący najczęściej na skrzydle.

Juventus aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli Serie A, legitymując się bilansem 27 punktów na koncie. Swoje ostatnie spotkanie w 2020 roku rozegra już we wtorek przeciwko ACF Fiorentinie. Mecz ma się zacząć o godzinie 20:45.