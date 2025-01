Dybala opuści Romę? Wyjaśniła się sprawa z kontraktem

Paulo Dybala pozostanie w Romie przynajmniej do czerwca 2026 roku. Jak informuje portal Sky Sport Italia umowa piłkarza została automatycznie przedłużona po ostatnim meczu z AZ.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala zostanie w Romie do czerwca 2026 roku

AS Roma latem 2022 roku zaskoczyła nie tylko kibiców Serie A, ale również cały piłkarski świat. Na zasadzie wolnego transferu do klubu dołączył Paulo Dybala, któremu wygasała umowa z Juventusem. Argentyńczyk był gorąco witany w stolicy Włoch, a filmik z jego udziałem stał się viralem w internecie. Choć do niedawna można było wnioskować, że przygoda La Joyi z Giallorossi dobiega końca, tak przyszłość piłkarza wciąż wiąże się z zespołem z Rzymu.

Jak informuje Sky Sport Italia umowa Dybali została automatycznie przedłużona do czerwca 2026 roku. Stało się tak, ponieważ w czwartkowym meczu z AZ w Lidze Europy reprezentant Argentyny pojawił się w wyjściowym składzie. Tym samym spełnił wymóg zapisu, który aktywował przedłużenie kontraktu. Zarobki 31-latka pozostaną bez zmian, czyli będą wynosić 8 mln euro rocznie plus premie.

Dybala w ostatnich miesiącach był łączony z transferem m.in. do Saudi Pro League bądź ligi tureckiej. Nad Bosforem jego usługami interesowało się Galatasaray. Wiceprezes tamtejszego klubu otwarcie przyznał, że kontaktował się z Romą ws. transferu piłkarza.

W tym sezonie Dybala ma na swoim koncie 5 goli i 3 asysty w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. Roma na chwilę obecną stara się ustabilizować formę i awansować w tabeli Serie A. Póki co podopieczni Claudio Ranieriego zajmują 9. miejsce z dorobkiem 27 punktów.