Dybala na wojennej ścieżce z Juve? Finanse kością niezgody

Paulo Dybala i jego przyszłość w Juventusie FC to w ostatnim czasie główny temat we włoskich mediach sportowych. W jednej ze swoich wypowiedzi prezydent mistrzów Włoch Andrea Agnelli stwierdził, że klub złożył Argentyńczykowi propozycję przedłużenia kontraktu. Niemniej zawodnik na nią nie przystał.

Paulo Dybala, ma umowę z Juve ważną do końca czerwca 2022 roku. Ostatnio sternik Starej Damy dał do zrozumienia, że Juventus przedstawił propozycję przedłużenia umowy argentyńskiemu napastnikowi. Jednocześnie pojawiła się pewnego rodzaju nieścisłość, ponieważ sam zawodnik przekonywał, że nic takiego nie miało miejsca.

– Mój menedżer przebywał przez długi czas w Turynie, ale nie kontaktowanao się z nim – mówił Dybala cytowany przez Football Italia.

– Rozczarowuje mnie to, co mówi się o mnie w kontekście kwestii finansowych. Byłoby lepiej, gdyby skupiono się na mówieniu prawdy. Przedstawianie takich informacji wpływa na to, że kibice tracą zaufanie, odwracając się ode mnie – przekonywał “La Joya”.

Dybala i jego przyszłość, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

Na ripostę w tej sprawie ze strony Andrei Agnelliego nie trzeba było długo czekać. – Dybala otrzymał od nas propozycję, która sprawiałaby, że znalazłby się w pierwszej 20 najlepiej zarabiających piłkarzy w Europie. – mówił sternik Juventusu

– Nie możemy doczekać się jego odpowiedzi. Najważniejsze jest to, co zaprezentuje na boisku. Wszyscy chcemy, aby był w gronie pięciu najlepszych zawodników w Europie, ale na razie w nim nie jest. On jest tego świadomy – zaznaczył Agnelli.

Według informacji włoskich dziennikarzy Dybala miał otrzymać propozycję podobną do tej, która miała miejsce latem. Jednocześnie zawodnik miałby rocznie inkasować w Juventusie sumę mniejszą niż 10 milionów euro rocznie, wliczając w to premie. Zawodnik jednak odrzucił ofertę.

Celem Dybali jest podobno to, aby zarabiać dwa razy więcej, niż ma to miejsce obecnie. Przypomnijmy, że aktualnie piłkarz może liczyć na zarobki w wysokości siedmiu milionów euro. W trakcie trwającej kampanii zaliczył dwa trafienia w 12 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.